به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر یکشنبه در دیدار با حجت‌الاسلام علی ملانوری، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور، در استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: طرح مدیریت محله‌محور، برنامه‌ای اثرگذار است که اکنون وارد مرحله اجرا شده و با همراهی مردم می‌تواند به نتایج مطلوب برسد.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ظرفیت بالای مشارکت‌پذیری مردم استان افزود: موفقیت این طرح در گرو دستیابی به فهم و درک مشترک میان مردم و مسئولان است و بدون شکل‌گیری این همدلی، تحقق اهداف برنامه امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: فهم درست مسائل، انتخاب مسیر صحیح و تأمین منافع مردم، سه اولویت اصلی در اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های استان است.

نوری تصریح کرد: باید با مردم همدل و هم‌سخن بود و از ظرفیت بالای مشارکت‌پذیری آنان برای پیشبرد طرح مدیریت محله‌محور بهره گرفت.

وی همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان تأکید کرد و افزود: خراسان شمالی ظرفیت میزبانی رویدادهای مختلف فرهنگی و هنری را دارد و لازم است از توان هنرمندان، فعالان فرهنگی و رسانه‌ها در اجرای این طرح بیش از گذشته استفاده شود.