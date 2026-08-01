نوری: مشکلات عشایر و دامداران خراسان شمالی با پیگیری مستمر رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر شنبه در سیامین جلسه کارگروه تسهیلگری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: حوزه عشایر در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، در حالی که این قشر نقش مهمی در تولید گوشت، فرآوردههای لبنی و تأمین پروتئین کشور دارد.
وی افزود: عشایر با وجود شرایط سخت زندگی، سهم ارزشمندی در اقتصاد استان ایفا میکنند و ادارهکل امور عشایر باید با جدیت بیشتری مسائل این حوزه را دنبال کند و جایگاه آن در نظام مدیریتی استان مورد توجه باشد.
استاندار خراسان شمالی ادامه داد: بهروزرسانی آمار جامعه عشایری از ضرورتهای برنامهریزی دقیق در این بخش است و باید در اولویت قرار گیرد.
نوری با انتقاد از اجرا نشدن برخی مصوبات جلسات، تصریح کرد: تصمیمات خوبی در جلسات اتخاذ میشود، اما لازم است فرد مشخصی مسئولیت پیگیری و اجرای مصوبات را برعهده داشته باشد.
وی بیان کرد: سند آسیبهای اجتماعی که قرار بود ظرف دو هفته تدوین شود، با گذشت سه ماه هنوز نهایی نشده و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
استاندار خراسان شمالی در ادامه با اشاره به مشکلات دامداران، گفت: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری موضوع قیمت شیر را بهصورت ویژه پیگیری کند تا منافع بیشتری نصیب دامداران شود.
نوری افزود: لازم است تشکلهای این حوزه تقویت شوند تا با حذف واسطهها، نقش مؤثرتری در حمایت از دامداران ایفا کنند. حق دامداران است که از تولید خود سود عادلانه ببرند و متضرر نشوند.
در این نشست، چالشها و مشکلات حوزه عشایر، قیمت تمامشده شیر، اجرای تعهدات بیمهای دام سبک و سنگین و راهکارهای حمایت از دامداران مورد بررسی قرار گرفت.
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