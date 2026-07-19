به گزارش خبرگزاری مهر پنجاه‌ویکمین و پنجاه‌ودومین جلسات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ به ریاست عزیزاله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در محل اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.

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در این نشست، عملکرد بانک‌های عامل استان در حوزه پرداخت تسهیلات و اجرای مصوبات مرتبط با حمایت از تولید مورد ارزیابی قرار گرفت و اعضای کارگروه ضمن بررسی روند همکاری شبکه بانکی، بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات، تسهیل فرآیند تأمین مالی و حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی تأکید کردند.

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همچنین پرونده هشت واحد تولیدی و صنعتی استان با موضوعاتی از جمله تأمین سرمایه در گردش، دریافت تسهیلات، رفع موانع بانکی و سایر مسائل اجرایی بررسی شد و پس از ارائه دیدگاه‌های مدیران واحدهای تولیدی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات لازم برای رفع مشکلات و تسریع در روند فعالیت این واحدها به تصویب رسید.

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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در این نشست با اشاره به نقش ستاد تسهیل در حمایت از تولید، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: پشتیبانی از تولید، حفظ اشتغال و تسریع در روند سرمایه‌گذاری، از اولویت‌های اصلی مدیریت اقتصادی استان است.

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گفتنی است؛ برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از تولید، حفظ و تثبیت اشتغال، ارتقای بهره‌وری واحدهای صنعتی و بهبود فضای کسب‌وکار، از برنامه‌های راهبردی استان البرز به شمار می‌رود.