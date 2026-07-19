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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۳

بررسی عملکرد بانک‌های عامل و رفع موانع ۸ واحد تولیدی در ستاد تسهیل

بررسی عملکرد بانک‌های عامل و رفع موانع ۸ واحد تولیدی در ستاد تسهیل

کرج- معاون استاندار البرز در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با تأکید بر ضرورت تسریع در تأمین مالی واحدهای تولیدی، خواستار همکاری مؤثر شبکه بانکی در اجرای مصوبات حمایتی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر پنجاه‌ویکمین و پنجاه‌ودومین جلسات کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، روز یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ به ریاست عزیزاله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در محل اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان برگزار شد.


در این نشست، عملکرد بانک‌های عامل استان در حوزه پرداخت تسهیلات و اجرای مصوبات مرتبط با حمایت از تولید مورد ارزیابی قرار گرفت و اعضای کارگروه ضمن بررسی روند همکاری شبکه بانکی، بر ضرورت تسریع در اجرای تعهدات، تسهیل فرآیند تأمین مالی و حمایت مؤثر از واحدهای تولیدی تأکید کردند.

همچنین پرونده هشت واحد تولیدی و صنعتی استان با موضوعاتی از جمله تأمین سرمایه در گردش، دریافت تسهیلات، رفع موانع بانکی و سایر مسائل اجرایی بررسی شد و پس از ارائه دیدگاه‌های مدیران واحدهای تولیدی و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، تصمیمات لازم برای رفع مشکلات و تسریع در روند فعالیت این واحدها به تصویب رسید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز در این نشست با اشاره به نقش ستاد تسهیل در حمایت از تولید، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی برای رفع موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: پشتیبانی از تولید، حفظ اشتغال و تسریع در روند سرمایه‌گذاری، از اولویت‌های اصلی مدیریت اقتصادی استان است.

گفتنی است؛ برگزاری مستمر جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از تولید، حفظ و تثبیت اشتغال، ارتقای بهره‌وری واحدهای صنعتی و بهبود فضای کسب‌وکار، از برنامه‌های راهبردی استان البرز به شمار می‌رود.

کد مطلب 6892949

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