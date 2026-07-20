به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجیفرد ظهر دوشنبه در نشست با کارکنان معاونت بازرگانی این ادارهکل با اشاره به حساسیت این حوزه در تنظیم نبض اقتصادی استان همدان، تصریح کرد: نگاه ما به حوزه بازرگانی یک نگاه راهبردی و تحولگرا است چراکه این معاونت ارتباط مستقیمی با بطن اقتصاد دارد.
وی با اشاره به نزدیکی همدان به مرزهای غربی کشور، اظهار کرد: این یک مزیت ژئوپلیتیک است که باید با برنامهریزی دقیق و تسهیل صادرات تولیدات استان، سهم همدان از مبادلات تجاری به حداکثر برسد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان دعوت از رایزنان تجاری کشورهای هدف برای آشنایی مستقیم با توانمندیهای تولیدی همدان و گشودن بازارهای جدید برای کالاهای ایرانی را از اولویتهای راهبردی این حوزه برشمرد و با تاکید بر اتصال ظرفیتهای کشاورزی و گردشگری به بازار، یادآور شد: اصناف باید با برنامهریزی دقیق، وارد حوزه تولیدات و خدمات مورد نیاز بخش کشاورزی شوند تا ارزشافزوده این حوزه در استان باقی بماند.
وی همچنین بهرهبرداری از حضور گردشگران و زائران اربعین برای عرضه محصولات تولیدی استان همچون مبل، سفال، کیف و کفش و صنایعدستی را فرصتی برای تزریق نقدینگی و تقویت واحدهای تولیدی خرد و متوسط عنوان کرد.
مروجیفرد با تاکید بر لزوم حرکت به سمت دادهمحوری، خاطرنشان کرد: تهیه شناسنامه جامع برای واحدهای تولیدی کوچک و شناسایی ظرفیتهای خانگی در شهرستانها در اولویت قرار دارد تا بتوان با حمایتهای هدفمند و تسهیلات خرد، چرخ تولید را در مناطق مختلف فعال نگه داشت.
وی در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات اتحادیهها، بر لزوم برگزاری انتخاباتی شفاف، قانونمند و به دور از حاشیه تاکید کرد و افزود: باید با ایجاد فضا برای حضور نسل جوان و تحصیلکرده، ایدههای خلاقانه را در بدنه مدیریتی اصناف به کار گرفت تا معاونت بازرگانی با همگرایی بیشتر در مسیر خدمت به مردم گام بردارد.
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