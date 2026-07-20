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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۷

شناسنامه جامع برای واحدهای تولیدی کوچک همدان تهیه می‌شود

شناسنامه جامع برای واحدهای تولیدی کوچک همدان تهیه می‌شود

همدان-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان گفت: تهیه شناسنامه جامع برای واحدهای تولیدی کوچک و شناسایی ظرفیت‌های خانگی در شهرستان‌ها در اولویت قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم مروجی‌فرد ظهر دوشنبه در نشست با کارکنان معاونت بازرگانی این اداره‌کل با اشاره به حساسیت این حوزه در تنظیم نبض اقتصادی استان همدان، تصریح کرد: نگاه ما به حوزه بازرگانی یک نگاه راهبردی و تحول‌گرا است چراکه این معاونت ارتباط مستقیمی با بطن اقتصاد دارد.

وی با اشاره به نزدیکی همدان به مرزهای غربی کشور، اظهار کرد: این یک مزیت ژئوپلیتیک است که باید با برنامه‌ریزی دقیق و تسهیل صادرات تولیدات استان، سهم همدان از مبادلات تجاری به حداکثر برسد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان همدان دعوت از رایزنان تجاری کشورهای هدف برای آشنایی مستقیم با توانمندی‌های تولیدی همدان و گشودن بازارهای جدید برای کالاهای ایرانی را از اولویت‌های راهبردی این حوزه برشمرد و با تاکید بر اتصال ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری به بازار، یادآور شد: اصناف باید با برنامه‌ریزی دقیق، وارد حوزه تولیدات و خدمات مورد نیاز بخش کشاورزی شوند تا ارزش‌افزوده این حوزه در استان باقی بماند.

وی همچنین بهره‌برداری از حضور گردشگران و زائران اربعین برای عرضه محصولات تولیدی استان همچون مبل، سفال، کیف و کفش و صنایع‌دستی را فرصتی برای تزریق نقدینگی و تقویت واحدهای تولیدی خرد و متوسط عنوان کرد.

مروجی‌فرد با تاکید بر لزوم حرکت به سمت داده‌محوری، خاطرنشان کرد: تهیه شناسنامه جامع برای واحدهای تولیدی کوچک و شناسایی ظرفیت‌های خانگی در شهرستان‌ها در اولویت قرار دارد تا بتوان با حمایت‌های هدفمند و تسهیلات خرد، چرخ تولید را در مناطق مختلف فعال نگه داشت.

وی در پایان با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها، بر لزوم برگزاری انتخاباتی شفاف، قانون‌مند و به دور از حاشیه تاکید کرد و افزود: باید با ایجاد فضا برای حضور نسل جوان و تحصیل‌کرده، ایده‌های خلاقانه را در بدنه مدیریتی اصناف به کار گرفت تا معاونت بازرگانی با هم‌گرایی بیشتر در مسیر خدمت به مردم گام بردارد.

کد مطلب 6893646

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