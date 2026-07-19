امام جمعه دشتستان: همه ما مخاطب امروز پیام رهبری هستیم

حجت الاسلام حسن مصلح در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون پیام اخیر مقام معظم رهبری با اشاره به آیه مورانی قرآن کریم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (آل‌عمران: ۱۶۹) اظهر کرد: ملت بزرگ ایران، رهبر حکیم و بصیرمان، حضرت آیت‌ الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (دام ظله)، در پیامی سراسر محبت و حکمت، از حماسه تشییع امام شهید تجلیل کردند و از همدلی و اخوّت دو ملت ایران و عراق سخن گفتند.

امام جمعه دشتستان افزود: اینک ندای ولایت بلند است: «فصل جدیدی از بیداری و تغییر معادلات مستکبران رقم خورده است.»

وی خطاب به ملت ایران گفت: شما با حضور ده‌ها میلیونی خود در بدرقه امام مجاهد شهید، لبیکِ عملی به این حقیقت گفتید. شما ثابت کردید که «حُبُّ الحسین یَجْمَعُنا» روش زندگی شماست، رمز ایستادگی شماست، خط قرمز شما در برابر دشمن است.

وی اضافه کرد: اما ملت مؤمن، غیور و بامحبت عراق!رهبر فرزانه ما در پیام خود، از حماسه شما در استقبال از پیکر امام شهید با عظمت یاد کردند؛ از سابقه درخشان فرهنگی و معنویتان گفتند، از حوزه کهن نجف اشرف، از عملکرد مجاهدانه‌تان در جبهه مقاومت، و از اشک‌ها و سوز و گدازی که در طواف پیکر شهید بر مراقد منوّره نثار کردید.

ای ملتی که طوق محبت امیرالمؤمنین و اولاد طاهرینش را با جان و دل برگردن دارید! رهبر ما فرمودند: سرمایه‌گذاری‌های کلان دشمن برای تخریب رابطه دو ملت، پوچ و بی‌اثر از آب درآمد. آری! شیطان بزرگ فهمید که استمرار سلطه‌اش بر این منطقه، خیالی خام بیش نیست.



وی خطاب به مردم دشتستان نیز گفت: شما مردم مؤمن، بصیر و انقلابی دشتستان! مخاطب امروز پیام رهبری، من و شماییم. رهبر ما ندای وحدت سرداده‌اند، از هم‌ مرامی دو ملت گفته‌اند، از اربعین پیش‌رو و زائرانی که به نیابت از امام شهید قدم در راه می‌گذارند. و ما چه پاسخی داریم جز لبیک؟!

امام جمعه دشتستان بیان کرد: لبیک یعنی عمل، نه شعار،لبیک یعنی بصیرت، نه غفلت ،لبیک یعنی گره نزدن سرنوشت ملت به لبخند دشمن ولبیک یعنی کنار هم ایستادن، در میدان، نه در حرف.

وی بیان کرد: رهبر فرمودند: «دعای سرورمان عجل‌ الله‌ تعالی‌ فرجه‌ الشریف برای امنیت و برکت و پیشرفت ملت عراق را در پی خواهد داشت.» و وظیفه ماست که با وحدت، با بصیرت و با لبیک به این ندای ولایی، زمینه‌ساز آن دعا و تحقق آن وعده باشیم.

وی اضافه مرد: به‌ زودی آغوش گرم ملت عراق به روی زائران اربعین گشوده می‌شود و چه بسیارند آنان که به نیابت از امام شهیدمان، قدم در این راه می‌گذارند. این مسیر را قدر بدانیم، این وحدت را پاس بداریم، با عمل خود به جهانیان ثابت کنیم که لبیک ما به ندای رهبری، لبیک به ندای حسین علیه‌السلام است.



