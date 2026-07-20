اختلاف نرخ باروری در کشور نشانه چیست

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سعیدی، با تأکید بر اینکه کاهش ازدواج و افزایش سن ازدواج از مهمترین عوامل اُفت نرخ باروری در کشور است، گفت: با توجه به تمایل بالای زوجین به فرزندآوری، سیاستهای جمعیتی باید بیش از گذشته بر تسهیل ازدواج و فراهم کردن زمینههای فرزندآوری متمرکز شود.
وی افزود: بسیاری از کشورهای دنیا با کاهش نرخ باروری، سالمندی جمعیت و رشد منفی جمعیت روبهرو هستند و حل این مسئله نیازمند نگاهی جامع و فرابخشی است.
سعیدی با بیان اینکه جمعیت موضوعی پیچیده و چندبعدی است، ادامه داد: عوامل فرهنگی، اقتصادی، بهداشتی، درمانی، اجتماعی و ساختارهای حمایتی و قانونی همگی بر فرزندآوری اثرگذارند و تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که صرف هزینههای کلان، بدون سیاستگذاری جامع، به نتایج مطلوب منجر نخواهد شد.
وی با اشاره به شاخصهای جمعیتی کشور، گفت: در حالی که باروری نکاحی زوجین متأهل از ۲.۴ فرزند در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲.۵۲ فرزند در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است، نرخ باروری کل کشور به حدود ۱.۳۶ فرزند کاهش یافته که این موضوع نشان میدهد رفتار فرزندآوری زوجین متأهل بهبود یافته، اما کاهش تعداد ازدواجها، افزایش تجرد قطعی و بالا رفتن سن ازدواج، مهمترین عوامل کاهش باروری در کشور هستند.
رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت با استناد به نتایج پیمایشهای ملی اظهار کرد: زوجین پس از ازدواج همچنان تمایل بالایی به فرزندآوری دارند؛ از این رو، در کشوری که فرزندآوری خارج از چارچوب ازدواج جایگاهی ندارد، سیاستهای جمعیتی باید بیش از گذشته بر تسهیل ازدواج و رفع موانع فرزندآوری متمرکز شود.
وی، اختلاف نرخ باروری میان استانهای مختلف را نشانه تأثیر جدی عوامل فرهنگی دانست و افزود: تفاوت نرخ باروری از حدود ۰.۹ فرزند در استان البرز تا بیش از ۲.۵ فرزند در سیستان و بلوچستان نشان میدهد که مؤلفههای فرهنگی، نقشی پررنگتر از عوامل اقتصادی در تحولات جمعیتی کشور دارند.
سعیدی همچنین عوامل مؤثر بر تحولات جمعیتی را شامل تولد، مرگ، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت عنوان کرد و بر ضرورت تدوین و اجرای سیاستهای هماهنگ در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حمایتی برای تحقق اهداف جوانی جمعیت تأکید کرد.
نظر شما