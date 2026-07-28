نرخ باروری منطقه کاشان و آران و بیدگل به ۱.٣٤ رسید

مهدی دلاوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دانشگاه علوم پزشکی در حوزه بهداشت، اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت است و ناباروری یکی از عوامل مؤثر بر کاهش شاخص‌های جمعیتی به شمار می‌رود که تحت تأثیر عواملی مانند سبک زندگی، افزایش سن ازدواج و به تعویق انداختن فرزندآوری قرار دارد.

وی ابراز کرد: در تمامی مراکز خدمات جامع سلامت، مشاوره‌های پیش از بارداری، حین بارداری و پس از زایمان، کلاس‌های آمادگی برای زایمان، مراقبت‌های مادر و کودک و ارائه مکمل‌های مورد نیاز با تشخیص پزشک، به‌صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تأکید بر اهمیت نظام ارجاع تصریح کرد: آغاز دریافت خدمات سلامت باید از مراکز خدمات جامع سلامت باشد تا پس از ارزیابی اولیه توسط پزشک عمومی، در صورت نیاز، افراد به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی از جمله مراکز درمان ناباروری ارجاع شوند.

وی از رسانه‌ها خواست مردم را به استفاده از این خدمات تشویق کنند و خاطرنشان کرد: زوج‌های جوان نباید فرزندآوری را به سنین بالاتر موکول کنند، زیرا افزایش سن یکی از عوامل مهم کاهش قدرت باروری است و مراجعه به‌موقع، فرصت طلایی تشخیص و درمان را فراهم می‌کند.

دلاوری اصلاح سبک زندگی را از عوامل مؤثر در حفظ سلامت باروری دانست و گفت: تغذیه مناسب، فعالیت بدنی، کاهش عوامل خطر و دریافت مشاوره‌های تخصصی می‌تواند در کاهش مشکلات ناباروری نقش مؤثری داشته باشد.

وی با اشاره به آمار مراجعات مادران باردار به مراکز خدمات جامع سلامت افزود: در حال حاضر تنها حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد مادران باردار از خدمات این مراکز بهره‌مند می‌شوند و ضروری است این میزان افزایش یابد تا هیچ مادری از خدمات رایگان و مراقبت‌های ضروری محروم نماند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان همچنین با اشاره به وضعیت شاخص‌های جمعیتی منطقه خاطرنشان کرد: نرخ باروری کل (TFR) برای حفظ جمعیت باید حداقل ٢.١ باشد، در حالی که این شاخص در منطقه کاشان به ۱.٣٤ رسیده است؛ موضوعی که ضرورت توجه همزمان به افزایش باروری، پیشگیری و درمان ناباروری، کاهش سقط جنین و تسهیل ازدواج جوانان را دوچندان می‌کند.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال‌های اخیر زیرساخت‌های مناسبی برای درمان ناباروری فراهم کرده است، افزود: خدمات ارائه‌شده در مراکز درمان ناباروری دانشگاه از کیفیت مطلوبی برخوردار است و با همکاری حوزه‌های بهداشت، درمان و آموزش و همچنین همراهی رسانه‌ها، می‌توان گام‌های مؤثری در تحقق سیاست‌های جوانی جمعیت و افزایش نرخ باروری در منطقه برداشت.