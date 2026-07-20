پروژه ۵۰۴ میلیون دلاری هیبردی مارگون؛ توقف دیروز، امید به احیای امروز

خبرگزاری مهر، گروه استانها: پروژه احداث کارخانه تولید خودروهای برقی و هیبریدی در دشت سقاوه شهرستان مارگون، یکی از بزرگترین طرحهای صنعتی معرفیشده در کهگیلویه و بویراحمد بود که از همان ابتدای مطرح شدن با وعدههای بزرگ اقتصادی همراه شد.
نخستین خبرهای مهر درباره این پروژه به ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ زمانی که استاندار کهگیلویه و بویراحمد در دیدار با رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، بر تسریع در صدور مجوز تولید خودروهای هیبریدی در استان تأکید کرد.
چند هفته بعد، در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴ عملیات اجرایی این طرح با سرمایهگذاری ۵۰۴ میلیون دلاری، ظرفیت تولید سالانه ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو و ایجاد دو هزار فرصت شغلی کلنگزنی شد؛ پروژهای که از آن به عنوان بزرگترین سرمایهگذاری صنعتی استان یاد میشد.
در ادامه نیز مسئولان از تصویب بخشی از سرمایهگذاری، پیشرفت فیزیکی پروژه و ادامه عملیات اجرایی خبر دادند، اما این روند دوام چندانی نداشت.
خبرگزاری مهر در آبانماه ۱۴۰۴ با انتشار گزارشی از توقف کامل عملیات اجرایی این پروژه خبر داد؛ گزارشی که بازتاب گستردهای داشت و پرسشهای فراوانی درباره سرنوشت این طرح ایجاد کرد.
اکنون و پس از گذشت ماهها، خبرنگار مهر آخرین وضعیت این پروژه را از مسئولان استان پیگیری کرده است.
فرماندار مارگون: سرمایهگذار جدید در آستانه ورود است
فرماندار مارگون در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت این طرح اظهار کرد: سرمایهگذار قبلی نتوانست انتظارات را برآورده کند و همین موضوع موجب توقف اجرای پروژه شد.
علی باغبان افزود: این وقفه موجب ایجاد مطالبات و نگرانیهایی در میان مردم، فعالان اقتصادی، صاحبان کامیون، شهرکهای صنعتی و همچنین برخی کارگران مرتبط با پروژه شده است.
وی ادامه داد: در نشستهای مشترک با معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مقرر شده سرمایهگذار جدیدی که از توان مالی کافی برخوردار است، مسئولیت ادامه اجرای طرح را برعهده بگیرد.
فرماندار مارگون ابراز امیدواری کرد با نهایی شدن حضور سرمایهگذار جدید، عملیات اجرایی پروژه دوباره آغاز شده و این بار تا مرحله بهرهبرداری ادامه یابد.
عقبنشینی شرکای خارجی پس از جنگ، پروژه را متوقف کرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، علت توقف پروژه را تشریح کرد.
احسان عسکری گفت: سرمایهگذاری این طرح به طور کامل توسط بخش خصوصی انجام شده و دولت نقشی در تأمین منابع مالی آن نداشته است.
وی افزود: سرمایهگذار پروژه با شرکایی از کشورهای حوزه خلیج فارس همکاری داشت، اما پس از وقوع جنگ ۱۲ روزه و افزایش تنشهای منطقهای، شرکای خارجی از ادامه همکاری انصراف دادند و همین موضوع روند اجرای پروژه را با مشکل مواجه کرد.
عسکری ادامه داد: اکنون سرمایهگذار ایرانی در حال رایزنی برای جذب شریک جدید است و گزینههایی نیز شناسایی شده، اما ادامه پروژه به مشخص شدن شرایط منطقه و نهایی شدن مذاکرات وابسته است.
وی با تأکید بر تفاوت پروژههای سرمایهگذاری با طرحهای عمرانی گفت: دولت امکان تأمین منابع مالی برای چنین پروژههایی را ندارد و نقش آن بیشتر در تسهیل فرآیندها و حمایت از سرمایهگذاری است.
سرنوشت پروژه همچنان به تصمیم سرمایهگذار گره خورده است
پاسخهای مسئولان نشان میدهد برخلاف برخی گمانهزنیها، توقف پروژه ناشی از مشکلات تأمین مالی دولتی نبوده، بلکه خروج شرکای خارجی و ناتوانی سرمایهگذار قبلی در ادامه مسیر، عامل اصلی توقف این طرح عنوان میشود.
از سوی دیگر، اعلام ورود سرمایهگذار جدید، امیدها را برای احیای پروژه افزایش داده است، اما هنوز زمان مشخصی برای آغاز دوباره عملیات اجرایی اعلام نشده و هیچ برنامه زمانبندی رسمی نیز ارائه نشده است.
تحلیل؛ آزمون اعتماد برای یکی از بزرگترین پروژههای صنعتی استان
کارخانه خودروی برقی و هیبریدی مارگون با وعده جذب ۵۰۴ میلیون دلار سرمایه، تولید سالانه ۱۰۰ هزار خودرو و ایجاد دو هزار شغل آغاز شد؛ وعدههایی که انتظارات گستردهای در میان مردم استان ایجاد کرد.
اکنون مسئولان دلایل توقف پروژه را تشریح کرده و از ورود سرمایهگذار جدید خبر میدهند، اما تجربه ماههای گذشته نشان داده است که صرف اعلام وعده، برای بازگرداندن اعتماد عمومی کافی نیست.
احیای این پروژه زمانی برای افکار عمومی باورپذیر خواهد بود که نشانههای عملی آن، از جمله آغاز مجدد عملیات اجرایی، استقرار سرمایهگذار جدید و ارائه جدول زمانبندی مشخص، در میدان دیده شود.
تا آن زمان، پروژه کارخانه خودروی هیبریدی مارگون همچنان یکی از مهمترین طرحهای بلاتکلیف صنعتی کهگیلویه و بویراحمد باقی خواهد ماند؛ طرحی که اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند عبور از مرحله وعده و رسیدن به مرحله اجرا است.
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