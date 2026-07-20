نرخ پارکینگ در مرز مهران تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دارابی صبح دوشنبه در جلسه با شورای عالی قضایی استان که در مرز مهران برگزار شد، با اشاره به اینکه نظارت مضاعف و بازدیدهای مشترک دولت و دستگاه قضا در پیشبرد پروژه‌ها و بهره‌برداری بهینه برای مردم سودمند خواهد بود، اظهار داشت: با وجود شرایط جنگی، اغتشاشات و تورم، خوشبختانه با تلاش دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و مشاوران، کارهای خوبی در حوزه عمرانی انجام شده است.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده افزود: تاکنون بیش از ۲۱ کیلومتر جاده و راه مواصلاتی به استان اضافه شده و ۳۵ کیلومتر دیگر نیز در حال تکمیل مراحل نهایی است.

دارابی به اجرای پروژه‌های متعدد از جمله رنگ‌آمیزی نیوجرسی‌ها، خط‌کشی محورها، روشنایی، نصب تابلوهای اخطاری و هشداردهنده، آشکارسازی محورها، ۹ کیلومتر جاده‌سازی در محور قاضی‌خان-چم‌شیر در سیروان و شش کیلومتر جاده پدافندی قلندر اشاره کرد.

معاون عمرانی استاندار ایلام با اشاره به اینکه بازگشایی مرزهای زمینی در اولویت دولت و استاندار محترم قرار دارد، گفت: مرز چیلات با انجام پروژه‌های زیرساختی اعم از آب، برق، گاز، فیبر نوری، مخابرات و بهسازی ۲۶ کیلومتر راه مرزی در آستانه بازگشایی قرار گرفته و امسال شاهد تردد زائران حسینی و بازگشایی عملی این مرز خواهیم بود. همچنین پرونده مرزهای هلاله شمالی و بازارچه مرزی چنگوله نیز در دست اقدام است.

تعیین نرخ پارکینگ

دارابی با بیان اینکه مهران گرانیگاه استان ایلام در اربعین است، گفت: بنا بر اعلام ستاد اربعین، بهای پارکینگ در مهران برای ۲۴ ساعت توقف، ۶۰ هزار تومان در پارکینگ بزرگ اربعین تعیین شد. این نرخ، پایه نرخ پارکینگ‌های خصوصی نیز می‌باشد و لازم است تعزیرات حکومتی با همکاری فرماندار و شهردار مهران بر رعایت آن نظارت کنند.

وی ساماندهی میدان اربعین در مرز مهران را از اتفاقات خوب امسال دانست و افزود: مشکلات سنوات گذشته از جمله روشنایی، ورودی میدان و جانمایی مواکب حل شده و امسال آب، برق، گاز و فاضلاب ۲۴ موکب تعبیه شده است. از این مواکب در طول سال و به غیر از ایام اربعین می‌توان برای ایجاد بازارچه و غرفه‌های صنایع دستی استفاده کرد.

دارابی در پایان از حضور شهرداری‌های منطقه ۱۸ و ۵ تهران، اراک، ساری، البرز، قزوین و همچنین شهرداری یزد در اربعین امسال خبر داد و گفت: با حضور پاکبان‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات، مشکل نظافت نخواهیم داشت. همچنین به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان که در مسیر تردد زائران هستند، فراخوان داده شده است که تمام توان خود را در خدمت به زائران حسینی به کار بگیرند.