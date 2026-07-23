اجرای طرح نظارتی ویژه تعزیرات حکومتی همدان همزمان با سفرهای اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی محمدی با اشاره به نقش راهبردی همدان به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران اربعین حسینی، اظهار کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در ایام پیش‌ رو طرح ویژه نظارتی بر عملکرد واحدهای صنفی، خدماتی و مجتمع‌های رفاهی بین‌راهی از امروز در سطح استان عملیاتی شده است.

وی خدمت‌رسانی صادقانه به زائران را یک وظیفه اخلاقی و قانونی دانست و تصریح کرد: تیم‌های گشت سیار تعزیرات حکومتی با بهره‌گیری از ظرفیت بازرسان ادارات صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و بهداشت محیط، به‌صورت شبانه‌روزی و محسوس بر نحوه ارائه خدمات نظارت دقیق خواهند داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان صیانت از حقوق زائران و ارتقای سطح سلامت عمومی را اولویت اصلی این طرح برشمرد و تاکید کرد: به تمامی متصدیان واحدهای صنفی و خدماتی هشدار داده می‌شود که هرگونه گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و به‌ویژه عدم رعایت موازین بهداشتی در عرضه مواد غذایی، خط قرمز این اداره‌کل بوده و با متخلفان برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

محمدی افزود: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، پرونده متخلفان به‌صورت خارج از نوبت و با قید فوریت در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد و اقدامات قانونی بازدارنده از جمله جریمه‌های سنگین نقدی، نصب بنر و پلمب واحدهای متخلف در محل وقوع تخلف اعمال می‌شود.

وی ادامه داد: از عموم زائران و هم‌وطنان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، مراتب را از طریق سامانه‌های تلفنی ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش دهند تا در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.