به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بابایی در نشستی که با نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به منظور بررسی راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی و توسعه زیرساخت‌های درمانی برگزار شد با تأکید بر لزوم نگاه جامع به مقوله آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: پیشگیری از اعتیاد و درمان اصولی آسیب‌دیدگان، نیازمند حمایت‌های همه‌جانبه، هم‌افزایی دستگاه‌ها و نگاه ملی است.

استاندار یزد با اشاره به اهمیت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام این حوزه ادامه داد: جلب مشارکت ستاد برای تکمیل پروژه دولتی-خیری مرکز درمانی اختلالات روانی ناشی از مصرف مواد مخدر، از جمله محورهای کلیدی و مطالبات مهم استان در این نشست بود.

وی در ادامه از دستیابی به توافقات بسیار خوب برای توسعه همکاری و همراهی ستاد در «مرکز امید زندگی» خبر داد و افزود: این همکاری با هدف نگهداری معتادان متجاهر و تکمیل سیر درمان آن‌ها از مرحله سم‌زدایی تا اشتغال و بازآفرینی اجتماعی انجام خواهد شد تا شاهد بازگشت موفق و پایدار این افراد به کانون خانواده و جامعه باشیم.

وی به نقش گلوگاه‌های مهم مواصلاتی در مبارزه با قاچاق نیز اشاره کرد و گفت: هماهنگی جهت مساعدت در تأمین برخی نیازمندی‌های سیستمی ایست و بازرسی «شهید مدنی» مهریز از دیگر موارد پیگیری شده در این جلسه بود که با توجه به جایگاه استراتژیک این ایستگاه، مورد تأکید قرار گرفت.

بابایی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از بیماران در حال بهبود خاطرنشان کرد: پیگیری تأمین اعتبار بیمه درمان اعتیاد از دیگر موضوعات محوری مطرح‌شده بود که امیدواریم با نگاه مثبت دبیرکل محترم ستاد، روند حمایت مالی از این بیماران در مسیر بهبودی تسهیل شود.