مهاجم تیم ملی در آستانه جدایی از تراکتور؛ مقصد بعدی یکی از این دو کشور

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حسینزاده که یکی از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بود و دقایق اندکی به میدان رفت، سه پیشنهاد از باشگاههای حاضر در لیگهای قطر و امارات دریافت کرده و مذاکرات برای انتخاب مقصد نهایی او در حال انجام است.
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران دیگر تمایلی به ادامه همکاری با تراکتور ندارد و در صورت نهایی شدن مذاکرات، بهزودی از جمع شاگردان محمد ربیعی جدا خواهد شد.
گفته میشود باشگاههای خواهان حسینزاده مذاکرات خود را با مدیر برنامههای این بازیکن دنبال میکنند و وضعیت نهایی انتقال او طی هفته جاری مشخص شود.
در صورت نهایی شدن این انتقال، حسینزاده فصل آینده در یکی از لیگهای قطر یا امارات به میدان خواهد رفت و پرونده حضورش در تراکتور بسته میشود.
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