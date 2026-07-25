بازیکن سابق استقلال سرخ پوش شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، میلاد زکیپور که سابقه حضور در تیمهای فوتبال استقلال، سپاهان اصفهان (در دو مقطع) و گلگهر سیرجان را در کارنامه دارد، پس از توافق با باشگاه تراکتور، از فصل جدید پیراهن این تیم را بر تن خواهد کرد.
زکیپور سابقه حضور در اردوهای تیم ملی را دارد.
با اعلام باشگاه تراکتور، میلاد زکی پور با عقد قراردادی شاگرد محمدی ربیعی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور، میلاد زکیپور که سابقه حضور در تیمهای فوتبال استقلال، سپاهان اصفهان (در دو مقطع) و گلگهر سیرجان را در کارنامه دارد، پس از توافق با باشگاه تراکتور، از فصل جدید پیراهن این تیم را بر تن خواهد کرد.
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