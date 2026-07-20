ثبت بیش از ۲۴۶ هزار آزمون کیفی آب شرب در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر صبح دوشنبه د جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت تامین آب سالم و بهداشتی، اظهار کرد: فرآیند کنترل کیفی آب از مرحله تامین تا توزیع به‌صورت شبانه‌روزی و بر اساس استانداردهای ملی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت تحت نظارت دقیق قرار دارد.

وی در تشریح عملکرد مرکز پایش و کنترل کیفیت این شرکت در فصل بهار سال جاری، تصریح کرد: در این مدت ۱۱۳ هزار و ۴۷۷ مورد کلرسنجی شامل ۱۲ هزار و ۷۸۵ مورد شهری و ۱۰۰ هزار و ۶۹۲ مورد روستایی و ۱۲۶ هزار و ۳۲۲ مورد آزمون کدورت‌سنجی شامل ۱۲ هزار و ۷۴۱ مورد شهری و ۱۱۳ هزار و ۵۸۱ مورد روستایی به منظور ارزیابی شفافیت و کیفیت آب انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان به سایر آزمون‌های تخصصی نیز اشاره کرد و افزود: در سه ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۸۹۲ آزمون میکروبی، ۲ هزار و ۱۶۶ آزمون HPC (بررسی بار میکروبی)، ۸۷۶ آزمایش فیزیکوشیمیایی و ۱۰۰ آزمون بیولوژی در شبکه توزیع و تصفیه‌خانه‌های استان انجام شد؛ همچنین پایش روزانه آرسنیک نیز به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده از این پایش‌ها، خاطرنشان کرد: شاخص‌های کیفی آب شرب استان در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، به‌طوری که مطلوبیت میکروبی ۹۹.۷۴ درصد، مطلوبیت آزمون HPC ۹۹.۹۱ درصد، مطلوبیت کدورت ۱۰۰ درصد و مطلوبیت کلرسنجی ۹۸.۷۰ درصد گزارش شده است.

بختیاری فر در پایان تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و نیروهای متخصص، سلامت آب شرب را در تمامی نقاط استان به‌صورت شبانه‌روزی رصد می‌کند تا ضمن حفظ سلامت عمومی، اطمینان شهروندان نسبت به کیفیت آب مصرفی تضمین شود.