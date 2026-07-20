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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

ثبت بیش از ۲۴۶ هزار آزمون کیفی آب شرب در همدان

ثبت بیش از ۲۴۶ هزار آزمون کیفی آب شرب در همدان

همدان-مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان از اجرای بیش از ۲۴۶ هزار مورد پایش و آزمون تخصصی کیفیت آب شرب در شهرها و روستاهای این استان همدان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر صبح دوشنبه د جمع خبرنگاران با تاکید بر اهمیت تامین آب سالم و بهداشتی، اظهار کرد: فرآیند کنترل کیفی آب از مرحله تامین تا توزیع به‌صورت شبانه‌روزی و بر اساس استانداردهای ملی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت تحت نظارت دقیق قرار دارد.

وی در تشریح عملکرد مرکز پایش و کنترل کیفیت این شرکت در فصل بهار سال جاری، تصریح کرد: در این مدت ۱۱۳ هزار و ۴۷۷ مورد کلرسنجی شامل ۱۲ هزار و ۷۸۵ مورد شهری و ۱۰۰ هزار و ۶۹۲ مورد روستایی و ۱۲۶ هزار و ۳۲۲ مورد آزمون کدورت‌سنجی شامل ۱۲ هزار و ۷۴۱ مورد شهری و ۱۱۳ هزار و ۵۸۱ مورد روستایی به منظور ارزیابی شفافیت و کیفیت آب انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان به سایر آزمون‌های تخصصی نیز اشاره کرد و افزود: در سه ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۸۹۲ آزمون میکروبی، ۲ هزار و ۱۶۶ آزمون HPC (بررسی بار میکروبی)، ۸۷۶ آزمایش فیزیکوشیمیایی و ۱۰۰ آزمون بیولوژی در شبکه توزیع و تصفیه‌خانه‌های استان انجام شد؛ همچنین پایش روزانه آرسنیک نیز به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به نتایج به‌دست‌آمده از این پایش‌ها، خاطرنشان کرد: شاخص‌های کیفی آب شرب استان در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، به‌طوری که مطلوبیت میکروبی ۹۹.۷۴ درصد، مطلوبیت آزمون HPC ۹۹.۹۱ درصد، مطلوبیت کدورت ۱۰۰ درصد و مطلوبیت کلرسنجی ۹۸.۷۰ درصد گزارش شده است.

بختیاری فر در پایان تاکید کرد: شرکت آب و فاضلاب استان همدان با بهره‌گیری از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و نیروهای متخصص، سلامت آب شرب را در تمامی نقاط استان به‌صورت شبانه‌روزی رصد می‌کند تا ضمن حفظ سلامت عمومی، اطمینان شهروندان نسبت به کیفیت آب مصرفی تضمین شود.

کد مطلب 6893332

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