آغاز رصد بهداشت آب در مرزهای اربعین ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آبفای کشور، مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از آغاز برنامهریزی و رصد بهداشت آب در مرزهای میزبان زائران اربعین حسینی ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: با تشکیل نخستین نشست هماهنگی، برنامههای نظارت بر کیفیت آب آشامیدنی، استقرار تجهیزات پایش و اجرای اقدامات پیشگیرانه برای حفظ سلامت زائران از هماکنون آغاز شده است.
منتظری از برگزاری نخستین جلسه هماهنگی نظارت بر بهداشت آب در مرزهای میزبان زائران اربعین حسینی ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: این نشست با حضور مدیران مراکز پایش شرکتهای آب و فاضلاب استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان با هدف ایجاد آمادگی کامل برای اجرای برنامههای نظارتی در ایام اربعین برگزار شد.
او افزود: در این نشست، برنامههای اجرایی مرتبط با تأمین و پایش کیفیت آب آشامیدنی در مرزهای کشور بررسی و بر هماهنگی مستمر با مراکز بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی، استقرار آزمایشگاههای سیار، تجهیز سامانههای آبرسانی مرزی به دستگاههای کلرسنج آنلاین، تدوین برنامه منسجم نمونهبرداری و انجام آزمونهای کنترل کیفیت آب تأکید شد.
منتظری با اشاره به افزایش دمای هوا و نیاز بیشتر زائران به آب آشامیدنی سالم گفت: تأمین آب آشامیدنی بستهبندی از سوی دستگاههای متولی نیز از موضوعات مورد تأکید این نشست بود. بر اساس توصیه سازمان جهانی بهداشت، استفاده از آب آشامیدنی بستهبندی در طول سفر، یکی از مطمئنترین گزینهها برای تأمین آب سالم زائران به شمار میرود.
مدیرکل دفتر نظارت بر بهداشت آب و فاضلاب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین بر رعایت کامل ضوابط بهداشتی در تمامی روشهای خنکسازی آب تأکید کرد و افزود: در صورت نیاز به استفاده از یخ، این موضوع باید با هماهنگی و نظارت دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز بهداشت انجام شود تا سلامت زائران به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
او با اشاره به اقدامات زیرساختی صنعت آب و فاضلاب در سالهای گذشته خاطرنشان کرد: سرمایهگذاریهای انجامشده برای توسعه و تقویت تأسیسات آبرسانی در مرزهای میزبان زائران اربعین، موجب شده است بخش عمده نیاز آب شرب و مصارف بهداشتی از طریق شبکه توزیع پایدار تأمین شود. بر همین اساس، نیاز به استفاده از تانکرهای سیار به حداقل رسیده و این ظرفیت تنها در شرایط خاص و بهعنوان پشتیبان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
منتظری در پایان تأکید کرد: صنعت آب و فاضلاب با اتکا به تجربه سالهای گذشته و هماهنگی مستمر با دستگاههای مسئول، از هماکنون تمامی ظرفیتهای خود را برای تأمین آب آشامیدنی سالم و تضمین بهداشت آب در مرزهای اربعین به کار گرفته است تا زائران حسینی در طول این سفر معنوی از خدماتی پایدار، ایمن و باکیفیت بهرهمند شوند.
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