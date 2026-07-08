فرهاد: ظرفیت تأمین آب شرب ۲۱ روستای قروه و دهگلان افزایش یافت

محمد فرهاد در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرحی برای تقویت تأمین آب شرب در مجتمع آبرسانی علیوردی خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از یک حلقه چاه جدید، بخشی از مشکلات کم‌آبی ۲۱ روستای شهرستان‌های قروه و دهگلان برطرف شده است.

وی اظهار کرد: به منظور کاهش تنش آبی در روستاهای تحت پوشش مجتمع آبرسانی علیوردی، عملیات حفر و تجهیز یک حلقه چاه در روستای علی‌آباد به پایان رسیده و این منبع جدید وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی افزود: این مجتمع آبرسانی، ۱۹ روستای شهرستان قروه و ۲ روستای شهرستان دهگلان را زیر پوشش دارد و با راه‌اندازی این چاه، شرایط تأمین آب شرب ساکنان این مناطق بهبود یافته است.

افزایش ظرفیت تأمین آب برای بیش از چهار هزار نفر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان با بیان اینکه ظرفیت نهایی این چاه ۴۰ لیتر بر ثانیه است، گفت: در مرحله کنونی، روزانه ۲۰ لیتر بر ثانیه آب از این منبع استحصال و وارد شبکه توزیع می‌شود که نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب روستاهای تحت پوشش دارد.

فرهاد خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه، بیش از چهار هزار و ۶۰۰ نفر از ساکنان ۲۱ روستا از آب شرب سالم، بهداشتی و پایدار بهره‌مند شده‌اند و انتظار می‌رود مشکلات ناشی از افت منابع آبی در این مناطق به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

ادامه اجرای طرح‌های زیرساختی در مجتمع علیوردی

وی اعتبار هزینه شده برای اجرای این پروژه را ۵۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: تکمیل زیرساخت‌های این مجتمع همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کردستان تصریح کرد: هم‌اکنون عملیات ساخت یک مخزن ذخیره آب با ظرفیت ۳۰۰ مترمکعب برای تأمین آب روستاهای خشکمرود علیا، خشکمرود سفلی و سیلاب در دست اجرا است که پس از بهره‌برداری، پایداری شبکه آبرسانی این مناطق نیز افزایش خواهد یافت.

فرهاد ابراز امیدواری کرد با تکمیل این طرح‌ها، شاخص‌های کمی و کیفی خدمات آبرسانی در روستاهای شهرستان‌های قروه و دهگلان بیش از پیش ارتقا پیدا کند و ساکنان این مناطق از خدمات مطمئن‌تری در حوزه آب شرب برخوردار شوند.