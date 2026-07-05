اعزام ۴ تانکر آبرسانی آبفا کردستان به مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید

محمد فرهاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، شرکت آب و فاضلاب استان کردستان با اعزام چهار دستگاه تانکر آبرسانی سیار و نیروهای عملیاتی، بخشی از ظرفیت لجستیکی و خدماتی خود را برای تأمین آب شرب مورد نیاز شرکتکنندگان در این مراسم به کار گرفت؛ اقدامی که در راستای تداوم خدمترسانی دستگاههای اجرایی در یکی از بزرگترین اجتماعات مردمی کشور انجام شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان در تشریح این اقدام اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، این شرکت با بسیج امکانات و تجهیزات عملیاتی، چهار دستگاه تانکر آبرسانی سیار را برای خدمترسانی به شرکتکنندگان در مراسم اعزام کرده است.
فرهاد افزود: هر یک از تانکرهای اعزامی دارای ظرفیت ۱۲ هزار لیتر هستند که در مجموع ظرفیت آبرسانی ۴۸ هزار لیتری را برای تأمین آب شرب مورد نیاز زائران و شرکتکنندگان فراهم میکنند.
وی بیان کرد: این تانکرها در محلهای پیشبینی شده مستقر خواهند شد تا دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم و بهداشتی در طول برگزاری مراسم بدون وقفه فراهم باشد.
رعایت کامل الزامات بهداشتی پیش از اعزام
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان با اشاره به اهمیت سلامت آب شرب در تجمعات گسترده مردمی گفت: پیش از اعزام، تمامی تانکرهای آبرسانی مطابق دستورالعملهای ابلاغی مورد شستوشو، گندزدایی و آمادهسازی کامل قرار گرفتند.
فرهاد ادامه داد: همچنین برای سهولت استفاده شهروندان، تانکرها به شیرهای برداشت استاندارد مجهز شدهاند تا ضمن رعایت اصول بهداشتی، امکان توزیع مناسب آب شرب برای مراجعهکنندگان فراهم شود.
وی تأکید کرد: رعایت استانداردهای کیفی و بهداشتی در تأمین آب آشامیدنی از اولویتهای اصلی شرکت آبفا است و در تمامی مأموریتهای بروناستانی نیز این موضوع با دقت دنبال میشود.
حضور نیروهای عملیاتی در کنار تجهیزات آبرسانی
مدیرعامل آبفا کردستان با اشاره به اعزام نیروهای تخصصی همراه تانکرها اظهار داشت: علاوه بر تجهیزات آبرسانی، نیروهای عملیاتی شرکت نیز به محل مراسم اعزام شدهاند تا بر روند خدمترسانی نظارت مستمر داشته باشند.
وی افزود: این نیروها در صورت نیاز، عملیات پشتیبانی، کنترل تجهیزات، تأمین مجدد آب و رفع هرگونه مشکل احتمالی را به صورت میدانی انجام خواهند داد تا روند خدماترسانی بدون وقفه ادامه یابد.
به گفته فرهاد، هماهنگی لازم با دستگاههای اجرایی و ستادهای مرتبط نیز برای استقرار مناسب تجهیزات و ارائه خدمات مطلوب به مردم انجام شده است.
مشارکت دستگاههای خدماترسان در رویدادهای ملی
برگزاری مراسمهای بزرگ ملی، مذهبی و انقلابی همواره نیازمند همکاری مجموعهای از دستگاههای اجرایی و خدماترسان است. در چنین رویدادهایی، تأمین آب، برق، خدمات امدادی، حملونقل و بهداشت از جمله مهمترین نیازهای زیرساختی محسوب میشود که با برنامهریزی قبلی و هماهنگی میان دستگاهها انجام میشود.
شرکتهای آب و فاضلاب نیز در سالهای گذشته در مناسبتهای مختلف از جمله مراسمهای ملی، راهپیماییها، آیینهای مذهبی و اجتماعات گسترده مردمی، با استقرار تانکرهای آبرسانی و اعزام نیروهای عملیاتی، نقش مهمی در تأمین آب شرب ایفا کردهاند.
اعزام تجهیزات از استانهای مختلف به محل برگزاری مراسم، بخشی از ظرفیت پشتیبانی شبکه آبفای کشور برای مدیریت بهینه خدمات در رویدادهای پرجمعیت به شمار میرود و امکان پاسخگویی مناسب به نیازهای مردم را فراهم میکند.
استمرار خدمترسانی در کنار مسئولیت اجتماعی
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کردستان با تأکید بر آمادگی کامل این شرکت برای انجام مأموریتهای ملی خاطرنشان کرد: کارکنان آبفا همواره در کنار وظایف روزانه خود، در رویدادهای مهم کشور نیز با تمام توان در عرصه خدمترسانی حضور دارند.
فرهاد اظهار امیدواری کرد با همکاری همه دستگاههای اجرایی و خدماترسان، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب با نظم، آرامش و ارائه خدمات مطلوب به مردم برگزار شود.
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