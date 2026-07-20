غرق شدن مرد ۴۲ ساله در آب های سواحل بندرانزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر وهاب زاده با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدگی ۱ نفر در ساحل دریا شهر انزلی، بلافاصله ماموران کلانتری ۱۳ برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران کلانتری ۱۳ در محل حادثه مشخص شد مرد ۴۲ساله برای شنا به قسمتی از ساحل دریا رفته بود و به علت کولاک بودن و ورود به منطقه ممنوعه و همچنین عدم آشنایی با فنون شنا دچار غرق شدگی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی گفت: با حضور گروه های امداد و نجات افراد غرق شده از آب بیرون آورده شده و جسد او به پزشکی قانونی انتقال داده شد.

این مقام انتظامی با ابراز تاسف از این سانحه خاطرنشان کرد: شنا در منطقه ممنوعه و به آب زدن بدون آگاهی از عمق آن و نداشتن مهارت کافی در فنون شنا از مهم ترین دلایل غرق شدگی است که می طلبد شهروندان به توصیه ها و هشدارها توجه کافی کنند تا شاهد حوادث تلخ برای خانواده ها نباشیم.