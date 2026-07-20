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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

آغاز رسمی سفر زائران اربعین از البرز

آغاز رسمی سفر زائران اربعین از البرز

کرج _ معاون راهداری البرز گفت: همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، نخستین کاروان زائران از پایانه مسافری شهید کلانتری کرج راهی مرز مهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نفری، معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، با اعلام این خبر گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و هماهنگی با شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری، خدمات‌رسانی به زائران از امروز آغاز شده و اتوبوس‌ها به‌صورت منظم زائران را به مرز مهران منتقل می‌کنند.

فروش اینترنتی بلیت برای مدیریت سفر

وی با اشاره به آغاز پیش‌فروش اینترنتی بلیت سفرهای اربعین افزود: زائران می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت، نسبت به تهیه بلیت خود اقدام کنند تا ضمن مدیریت بهتر سفر، از ازدحام و مراجعه حضوری به پایانه‌ها جلوگیری شود.

نفری با تأکید بر آمادگی کامل ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان برای خدمت‌رسانی به زائران خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های موجود برای ارائه سفری ایمن، منظم و مطلوب به کار گرفته شده است و از زائران درخواست می‌شود برنامه‌ریزی سفر خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و بلیت مورد نیاز خود را از طریق سامانه‌های رسمی تهیه کنند.

کد مطلب 6893681

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