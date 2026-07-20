به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی ظهر دوشنبه از اجرای بازدیدهای میدانی ویژه در اراضی کشاورزی بسطام و پشت‌بسطام خبر داد و اظهار کرد: این بازدیدها در راستای ارتقای نظارت بر اجرای قوانین مرتبط با حفاظت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرقانونی انجام شده است.

وی با بیان اینکه هدف از این بازدیدها رصد مستمر وضعیت اراضی و اطمینان از اجرای صحیح مفاد تبصره ۲ است، افزود: تمامی اقدامات مرتبط با اراضی کشاورزی باید در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با تاکید به اینکه هرگونه تغییر کاربری خارج از این چارچوب با برخورد قانونی مواجه خواهد شد، توضیح داد:

وضعیت اراضی به‌صورت میدانی با اسناد و مجوزهای قانونی تطبیق داده شده و با موارد مغایر یا تخلف برخورد می شود.

وی با تأکید بر تداوم این روند نظارتی خاطرنشان کرد: ارزیابی عملکرد واحدهای اجرایی در حوزه نظارت بر اجرای تبصره ۲ به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا ضمن صیانت از اراضی کشاورزی، حاکمیت قانون به‌طور کامل اجرا شود.