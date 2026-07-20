به گزارش خبرگزاری مهر، علی سرخوش عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های باغداری شهرستان اسدآباد اظهار کرد: این شهرستان از مجموع ۴ هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی باغی برخوردار است که بخش قابل‌توجهی از آن به کشت ارقام مختلف هلو و شلیل اختصاص دارد.

وی افزود: سال گذشته حدود ۱۵ هزار تن هلو و شلیل از باغات این شهرستان برداشت و روانه بازار مصرف شد، اما در سال جاری شرایط نامساعد جوی، افت محسوس دما و تکرار آن در فصل زمستان و بهار، موجب آسیب‌دیدگی جوانه‌ها و شکوفه‌ها در مراحل حساس رشد و گل‌دهی شده است.

مدیر جهاد کشاورزی اسدآباد با بیان اینکه این نوسانات دمایی منجر به کاهش میزان تشکیل میوه در بسیاری از باغات شده است، تصریح کرد: بر اساس ارزیابی‌های اولیه و بررسی‌های میدانی کارشناسان این مدیریت، پیش‌بینی می‌شود میزان تولید این محصولات در سال جاری با کاهش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته به حدود ۱۲ هزار تن برسد.

سرخوش در ادامه به اقدامات حمایتی این مدیریت اشاره کرد و گفت: کارشناسان جهاد کشاورزی با حضور مستمر در باغات، وضعیت درختان را پایش کرده و توصیه‌های فنی و آموزشی لازم را برای مدیریت صحیح باغات، کاهش اثرات خسارت و حفظ محصول باقی‌مانده به باغداران ارائه می‌دهند.

وی در پایان بر ضرورت توجه جدی بهره‌برداران به هشدارهای هواشناسی تاکید کرد و افزود: بهره‌گیری از دانش روز، رعایت نکات فنی و اجرای به‌موقع اقدامات پیشگیرانه از سوی باغداران نقش موثری در مقابله با خسارات ناشی از افت دما و پایداری تولید خواهد داشت.