برداشت هلو از باغات چهارمحال و بختیاری آغاز شد

شهرکرد-رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: برداشت هلو از سطح ۳ هزار و ۵۷۶ هکتار باغات استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی، پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ۵۱ هزار و ۷۰۳ هکتار باغات استان، ۳ هزار و ۵۷۶ هکتار (۶.۹۱ درصد) به کشت هلو اختصاص دارد.

وی تصریح کرد: از مجموع ۲۵۵ هزار و ۴۶۵ تن محصولات باغی تولیدی در سال جاری، ۵۴ هزار و ۵۱۲ تن آن (۲۱.۳ درصد) هلو با میانگین عملکرد ۱۶ هزار و ۲۰۷ کیلوگرم در هکتار است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: سطح باغات بارور هلو در استان ۳ هزار و ۵۷۶ هکتار و سطح باغات غیر بارور ۱۳۴ هکتار و ارقام کشت‌شده شامل زودرس، میان‌رس و دیررس است، برداشت ارقام زودرس از مرداد و ارقام دیررس از اوایل پاییز آغاز می‌شود و غالب ارقام کشت‌شده در استان شامل کاردی، زعفرانی، انجیری، ردتاپ و جی اچ هیل می‌باشد.

بهرامی بیشترین سطح زیر کشت هلو مربوط به شهرستان سامان با ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار و تولید ۴۰ هزار و ۷۵۵ تن است، با توجه به کشت تلفیقی باغات بادام و گردو، توسعه خوبی در زمینه کشاورزی در سال‌های گذشته در این شهرستان شکل گرفته است.

وی اذعان داشت: هلو تولیدی در باغات چهارمحال و بختیاری بیشتر به استان‌های جنوبی، اصفهان و تهران صادر می‌شود و هلوی مصرفی مردم استان نیز از باغات داخلی تأمین می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی مناسب در استان، باعث ایجاد چالش‌هایی در زمینه بازاریابی و قیمت‌گذاری این محصول شده است. به همین دلیل، هلو با قیمت پایین به استان‌های دیگر صادر می‌شود.

بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در زمینه تولید هلو، گفت: سرمایه‌گذاری هدفمند در صنایع تبدیلی، ایجاد تعاونی‌های کشاورزی قدرتمند و حمایت‌های دولتی می‌تواند مسیر رونق را هموار کند. سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری حمایت از متقاضیان سرمایه‌گذاری در این زمینه را در دستور کار قرار داده و مجوزهای قانونی را با سرعت صادر می‌کند و نسبت به اختصاص زمین و پرداخت وام به این افراد اقدام می‌شود.

وی از سرمایه‌گذاران دعوت کرد تا در زمینه صنایع تبدیلی و فرآوری هلو در استان سرمایه‌گذاری کنند، بر لزوم توسعه صنایع فرآوری و تکمیلی هلو تأکید کرد تا ضمن کاهش ضایعات، از نوسانات شدید قیمتی در فصل برداشت جلوگیری شود.

