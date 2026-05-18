نیرومند صیادی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: سطح بارور میوه‌های نوبرانه در استان ۵۸۰ هکتار است که پیش‌بینی می‌شود از این میزان حدود ۵ هزار و ۸۰۰ تن محصول برداشت شود.

وی با بیان اینکه عمده میوه‌های نوبرانه استان شامل هلوی بهاره، زردآلو، گیلاس و گوجه‌سبز است، ادامه داد: برداشت این محصولات از اواسط اردیبهشت‌ماه آغاز شده و تا اوایل تیرماه ادامه خواهد داشت.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بیشترین سطح برداشت میوه‌های نوبرانه مربوط به شهرستان‌های بویراحمد و دنا و همچنین بخش‌هایی از شهرستان‌های کهگیلویه و چرام است.

وی با اشاره به بازار هدف این محصولات عنوان کرد: میوه‌های نوبرانه استان به استان‌های همجوار از جمله فارس، اصفهان، خوزستان و بوشهر ارسال می‌شود و بخشی از محصول، به‌ویژه گیلاس، نیز در میادین میوه و تره‌بار تهران عرضه خواهد شد.

صیادی با اشاره به خسارت‌های وارد شده به باغات در سال جاری‌، تصریح کرد: به دلیل تنش‌های دمایی و بارش تگرگ، خسارت قابل توجهی به برخی محصولات از جمله زردآلو، گیلاس و هلوی بهاره وارد شده و پیش‌بینی می‌شود میزان تولید نسبت به سال گذشته کاهش یابد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، خدمات مرتبط و هزینه‌های کارگری را از مهم‌ترین مشکلات باغداران استان عنوان کرد.