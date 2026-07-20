به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست با معاونان قضایی دادگستری لرستان ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت‌گرفته، با اشاره به اهمیت نقش معاونان قضایی در نظارت بر فرایندهای دادرسی، اظهار داشت: اتقان و استحکام آرا، مهم‌ترین شاخص سنجش عدالت و قانون‌مداری در دستگاه قضایی است و هرگونه ضعف در این حوزه، مستقیم با حقوق شهروندان و اجرای عدالت در ارتباط است.

وی با تأکید بر اهمیت پایش عملکرد شعب، افزود: معاونان قضایی مکلف‌اند با رصد دقیق شاخص‌های عملکردی، شعبی را که در زمینه آمارِ نقض آرا در محاکم تجدیدنظر نرخ بالایی دارند، به‌صورت ویژه شناسایی کنند. این پایش نباید تنها معطوف به اعداد و ارقام باشد، بلکه باید آسیب‌شناسی دقیق و میدانی از علل چنین صدور آرایی صورت گیرد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان در ادامه با بیان اینکه نباید به‌سادگی از کنار نقض آرا گذشت، تصریح کرد: بررسی علل نقض آرا، از جمله عدم دقت در استدلال‌های حقوقی، نقص در تحقیقات یا مستندات، باید به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد. انتظار می‌رود معاونان قضایی با برگزاری جلسات آموزشی و نشست‌های نقد آرا، زمینه را برای کاهش خطاهای احتمالی و افزایش اعتماد عمومی فراهم آورند.

حجت‌الاسلام شهواری، یادآور شد: هدف ما در دادگستری استان لرستان، رسیدن به الگویی از دادرسی است که هم‌زمان با کاهش اطاله دادرسی، خروجیِ آن آرایی مستدل، متقن و عادلانه باشد که راه را بر هرگونه تجدیدنظرخواهیِ بی‌پایه‌واساس مسدود کند.