تیم هندبال جوانان از مرحله مقدماتی صعود کرد/ یک گام تا سهمیه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا که در چین در حال برگزاری است، تیم ملی هندبال جوانان ایران برای برگزاری ششمین دیدار خود امروز (سه‌شنبه ۳۰ تیر) به مصاف تیم ملی هند رفت.

نیمه اول این دیدار با نتیجه ۳۲ - ۶ به سود ایران به پایان رسید و در پایان هم تیم ایران با نتیجه قاطع ۶۳ - ۱۴ برنده بازی شد. محمد بابالادی به عنوان بهترین بازیکن زمین در دیدار تیم های هندبال جوانان ایران و هند انتخاب شد.



با برتری برابر هند، تیم هندبال جوانان ایران در جدول رده‌بندی گروه B ، هفت امتیازی شد و صعود خود را به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا قطعی کرد. این در حالی است که ایران در گروه B این رقابت ها که با حضور تیم های مدعی همچون قطر، ژاپن، کویت، امارات و کره جنوبی که برخی از آن ها از بازیکنان چندملیتی هم در ترکیب خود بهره می برند، قرار گرفته بود و در نهایت با برتری در چند دیدار حساس و سرنوشت ساز خود به دور بعدی راه پیدا کرد.



بدین ترتیب ملی‌پوشان جوان هندبال ایران باید روز جمعه (۲ مرداد) در مرحله یک چهارم نهایی به میدان بروند. حریف ایران در این مرحله پس از پایان دیدارهای روزچهارشنبه و اتمام کامل مرحله گروهی مشخص خواهد شد.

نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ طی روزهای ۲۴ تیر تا ۵ مرداد به میزبانی کشور چین و در شهر چوژوو برگزار می شود و چهار تیم برتر این رقابت ها مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب می کنند. بدین ترتیب تیم هندبال جوانان ایران با صعود به مرحله یک چهارم، یک گام تا کسب سهمیه جهانی فاصله دارند.