دیدار سرنوشت ساز پسران هندبال برای کسب سهمیه جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون هندبال، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ از فردا (جمعه ۲ مرداد) در چین آغاز می‌شود و تیم ملی هندبال جوانان ایران برای کسب سهمیه جهانی و حضور در جمع چهار تیم برتر آسیا باید رو در روی تیم ملی بحرین قرار بگیرد.

دیدار ایران-بحرین در مرحله یک‌چهارم نهایی از ساعت ۰۷:۳۰ صبح فردا (جمعه) آغاز می‌شود.

شاگردان کیوان صادقی در دور مقدماتی در گروهی دشوار عملکرد قابل قبولی را از خود به نمایش گذاشتند و در حضور تیم‌های ژاپن، امارات، کویت، قطر، کره جنوبی و هند توانستند با ۷ امتیاز جواز حضور در مرحله حذفی را کسب کنند. بحرین نیز تیم ۸ امتیازی گروه آسان‌تر مسابقات لقب گرفت؛ آن‌ها در روز پایانی دور گروهی با غلبه بر چین، بلیت یک‌چهارم و تقابل با ایران را برای خود رزرو کردند.

بحرین عنوان‌دار ۵ دوره رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا و صاحب یک مدال طلا در تاریخ این رقابت‌ها می‌باشد.

گفتنی است؛ تیم‌هایی که به سلامت از مرحله یک‌چهارم عبور کنند و در جمع چهار تیم برتر آسیا قرار گیرند، سهمیه مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را نیز به دست خواهند آورد و همین نکته بر حساسیت‌های دیدار ایران - بحرین می‌افزاید.

برنامه کامل دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی به شروح زیر است:

جمعه ۲ مرداد ۱۴۰۵

ایران ـ بحرین / ساعت ۰۷:۳۰

امارات - چین / ساعت ۰۹:۳۰

عربستان - کویت / ساعت ۱۱:۳۰

کره جنوبی - چین تایپه / ساعت ۱۳:۳۰