شناسایی و جمع آوری ۶۱ دستگاه ماینر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرهزاد اظهار کرد: در جریان بازرسی های انجام شده از ۴ مرکز در شهرستانهای کیار ، فرخشهر و شهرکرد استان چهارمحال وبختیاری ، تعداد ۶۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در پوشش فعالیت های خانگی وصنعتی کشف ، با توان مصرفی ۲۰۵ کیلووات جمع آوری و مورد پیگرد قانونی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه مصرف برق این تعداد ماینر معادل برق ۱۲۰ خانوار برآورد گردیده ، تشریح کرد: برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز و مصرف‌کنندگان غیرمجاز برق یکی از اولویت‌های جدی صنعت برق است، چراکه فعالیت این مراکز علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه برق، موجب اختلال در تامین برق پایدار مشترکان می‌شود.

وی اشاره کرد با کشف این ۴ مرکز به میزان ۲۰۵ کیلووات در مصرف برق لحظه ای پیک بار استان صرفه جویی خواهد شد و در ادامه افزود: در مجموع آمار کشفیات استان در سال ۱۴۰۵ تاکنون تعداد ۵۲۷ دستگاه ماینر از ۱۰ مرکز کشف ، شناسایی و جمع آوری شده است که نشان‌دهنده تداوم رصد، پایش و برخورد قاطع با متخلفان در این حوزه است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری با قدردانی از همکاری مردم و نهادهای نظارتی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق سامانه‌ پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ یا تلفن شبانه روزی ۱۲۱اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.