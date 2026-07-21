علت دقیق آتش سوزی میانکاله هنوز مشخص نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله اسماعیلی پیش از ظهر سه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از وقوع شش مورد آتشسوزی در پناهگاه حیات وحش میانکاله از روز جمعه گذشته تاکنون خبر داد و گفت: تمامی این حریقها با حضور بهموقع نیروهای امدادی و پشتیبانی دستگاههای مرتبط در کوتاهترین زمان ممکن مهار شده است.
اسماعیلی اظهار کرد: پس از دریافت گزارش هر حادثه، با هماهنگی ادارهکل حفاظت محیط زیست، ادارات تابعه و سایر دستگاههای مسئول، نیروهای عملیاتی و تجهیزات مورد نیاز به منطقه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق بدون تأخیر انجام گرفت.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت هوایی در یکی از عملیاتها افزود: در یکی از موارد، بالگرد جمعیت هلالاحمر نیز در عملیات مهار آتش مشارکت کرد و نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش حریق داشت.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی مازندران با بیان اینکه بررسیهای اولیه، منشأ انسانی آتشسوزیها را نشان میدهد، تصریح کرد: علت دقیق وقوع این حوادث هنوز مشخص نشده و پس از پایان بررسیهای کارشناسی، نتایج به اطلاع عموم خواهد رسید.
اسماعیلی درباره خسارتهای وارد شده نیز گفت: عمده پوشش گیاهی آسیبدیده شامل گونههای علفی و سازیل است، اما به دلیل تمرکز نیروها بر کنترل و خاموش کردن آتش، هنوز برآورد دقیقی از وسعت مناطق خسارتدیده انجام نشده است.
وی ادامه داد: پس از انجام عملیات میدانی، برداشت اطلاعات با استفاده از سامانههای موقعیتیاب و تحلیل دادهها توسط شرکت معین سازمان حفاظت محیط زیست، مساحت دقیق عرصههای آسیبدیده اعلام خواهد شد.
معاون محیط زیست طبیعی مازندران همچنین از شهروندان و گردشگران خواست در حفظ این زیستگاه ارزشمند همکاری بیشتری داشته باشند و با خودداری از روشن کردن آتش در طبیعت یا اطمینان از خاموش شدن کامل آن پیش از ترک محل، از بروز حوادث مشابه جلوگیری کنند.
وی بر جمعآوری پسماندها، بهویژه بطریها و ظروف شیشهای و دیگر زبالههای مستعد ایجاد آتشسوزی تأکید کرد و گفت: حفاظت از میانکاله بدون همراهی و مشارکت مردم امکانپذیر نیست.
گفتنی است، ادارهکل حفاظت محیط زیست مازندران پیش از این نیز از دستگیری دو مظنون در ارتباط با آتشسوزیهای اخیر پناهگاه حیات وحش میانکاله خبر داده بود.
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