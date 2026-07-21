ارتش بازوی توانمند دفاعی و سرمایه اجتماعی عظیم کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی در آیین تکریم و معارفه فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا بر جایگاه ویژه ارتش در امنیت ملی و تداوم اقتدار این نیرو در گام دوم انقلاب تاکید کرد و افزود:‌ ارتش جمهوری اسلامی ایران تکیه‌گاه مستحکم نظام مردم‌سالاری دینی است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره ۴۸ هزار شهید ارتش و تبیین تدبیر حکیمانه امام راحل (ره) در حفظ و تقویت ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: پیوند عمیق میان ارتش و ملت ایران که ثمره دوراندیشی بنیان‌گذار کبیر انقلاب بود، امروز این نیرو را به بازوی توانمند دفاعی و تکیه‌گاهی مستحکم برای نظام مردم‌سالار تبدیل کرده است.

استاندار زنجان با اشاره به افتخارات کم‌نظیر ارتش در طول دفاع مقدس و مقابله با ائتلاف‌های استکباری، یادآور شد: ارتش جمهوری اسلامی امروز در اوج آمادگی رزمی قرار دارد و همچنان آماده پاسخگویی قاطعانه به هرگونه تهدید علیه تمامیت ارضی کشور است.

صادقی با قدردانی از تلاش‌های امیر سرتیپ بیرانوند، فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا، گفت: امیر بیرانوند در دوران تصدی مسئولیت با درایت، انضباط مثال‌زدنی و تعامل سازنده با شورای تامین استان، کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشت، در مواجهه با حوادث و چالش‌های اخیر، فراتر از انتظارات ظاهر شد و اقدام ارزشمند او در پیگیری اجرای فرامین بالادستی مبنی بر انتقال پادگان به خارج از محدوده شهری و توسعه زیرساخت‌های شهر زنجان، خدمتی ماندگار برای مردم این خطه است.

وی بیان کرد: فرمانده جدید این تیپ از افسران متخصص و فرماندهان حرفه‌ای ارتش است که تجربیات ارزنده او نویدبخش تداوم اقتدار در این یگان خواهد بود.

استاندار زنجان ابراز امیدواری کرد: در دوره جدید مدیریت تیپ ۲۱۶ با تکیه بر اصول بیانیه گام دوم انقلاب، شاهد تقویت بیش از پیش آمادگی‌های رزمی، حفظ سرمایه اجتماعی ارتش و حضور فعال در عرصه‌های پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای استان باشیم.

صادقی خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریتی ارشد استان، جامعه اطلاعاتی، امنیتی و قضایی با حمایت‌های همه‌جانبه، همراه و پشتیبان فرماندهی جدید در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهند بود.

در این مراسم سرهنگ مهدی خانجانی به عنوان فرمانده تیپ ۲۱۶ زرهی شهید غلامرضا مخبری نزاجا معرفی و از خدمات امیرسرتیپ دوم محمد علی بیرانوند قدردانی شد.