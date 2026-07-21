توجه جدی برای رفع کمبودهای رشته دوومیدانی در زنجان صورت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صیفوری در مجمع انتخاباتی هیئت دوومیدانی استان زنجان، افزود: سیاست فدراسیون مبنی بر استفاده از ظرفیتهای موجود و توانمندیهای نخبگان این رشته است که رویکرد فدراسیون در حفظ سرمایههای انسانی را نشان می دهد.
دبیر فدراسیون دوومیدانی افزود: فدراسیون متعهد به حمایت و همکاری کامل با مسوولان هیئتهای استانی در مسیر آموزش و توسعه این رشته است.
وی با اشاره به استفاده از مربیان سازنده، گفت: بهرهگیری از مربیان بومی و متخصص که با عشق و دلسوزی در حال فعالیت هستند بیش از گذشته ضروری است.
صیفوری به جایگاه و پتانسیلهای استان زنجان، افزود:جایگاه این استان با توجه به ظرفیت های خود در سطح کشور خاص و ویژه است.
وی با بیان اینکه وجود مربیان و متخصصان دلسوزی که با هزینههای شخصی و عاشقانه در تمامی مسابقات کشوری حضور فعال دارند از جمله ویژگی های استان زنجان است، اظهار داشت: رفع کمبودهای سختافزاری و تجهیزاتی نیازمند توجه ویژه مدیرکل ورزش و جوانان استان و حمایتهای فدراسیون است.
صیفوری خاطر نشان کرد: فدراسیون آمادگی دارد مسابقات انتخابی تیم ملی و قهرمانی جوانان کشور را در زنجان با همکاری مدیرکل و رئیس جدید هیئت برگزار کند.
دبیر فدراسیون دوومیدانی با تبریک انتخاب رئیس جدید هیئت دوومیدانی استان زنجان بر لزوم وحدتگرایی و پرهیز از تفرقهافکنی تاکید کرد و افزود: مهمترین نکته در مدیریت هیئت ورزشی، اجتناب از یارگیریهای جناحی است چون تشکیل گروههای خودی و غیرخودی باعث تضعیف بدنه دو و میدانی استان میشود که از مسئول جدید درخواست می شود با نگاهی جامع از تمامی بزرگان و توانمندان استان بهره ببرد.
در مجمع انتخاباتی هیئت دوومیدانی استان زنجان رضا صادقی با کسب ۱۱ رای از ۱۸ رای ماخوذه توانست سکان هدایت این رشته ی ورزشی را برای ۴ سال آینده به عهده بگیرد.
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