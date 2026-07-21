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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

اعتراض عراقچی به رفتار نامتعارف دو دیپلمات‌ فرانسوی در تهران

اعتراض عراقچی به رفتار نامتعارف دو دیپلمات‌ فرانسوی در تهران

وزرای امور خارجه ایران در گفتگو با وزیر خارجه فرانسه نسبت به رفتار نامتعارف دو دیپلمات‌ فرانسوی در تهران، اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه و ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، عصر امروز سه شنبه (۳۰ تیر ۱۴۰۵) در گفت‌وگویی تلفنی درباره آخرین تحولات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این گفت‌وگو با اعتراض به اقدامات نامتعارف و مغایر با موازین دیپلماتیک دو تن از دیپلمات‌های فرانسه در تهران، این رفتارها را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد: رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجارهای شناخته‌شده دیپلماتیک، لازمه تداوم فعالیت نمایندگی‌های خارجی است. عراقچی خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه شد.

عراقچی با اشاره به اینکه انسداد تنگه هرمز نتیجه مستقیم نقض تعهدات ایالات متحده ذیل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و اقدامات تنش‌زای آن کشور است، تصریح کرد: مسئولیت تبعات این وضعیت بر عهده طرفی است که با عدول از توافقات و استمرار رویکردهای یکجانبه، روند دیپلماسی و ثبات منطقه را با مخاطره مواجه کرده است.

کد مطلب 6895142
رامین عبداله شاهی

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