انهدام آمازون در بحرین با موشک پاوه؛ پیامدهای راهبردی و ابعاد نظامی

خبرگزاری مهر _ گروه سیاست: در ادامه تشدید تنش‌های منطقه‌ای و در پاسخ به حمله هوایی اخیر ارتش آمریکا به تأسیسات غیرنظامی و در دست احداث دارخوئین، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، از انهدام مرکز اصلی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون (AWS) در بحرین توسط موشک‌های کروز زمینی خبر داد.

متن اطلاعیه رسمی:

«رزمندگان هوافضای سپاه در ادامه موج ۲۴ عملیات نصر-۲ و در پاسخ به تجاوز و تعرض روز گذشته ارتش آمریکا به تأسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوئین، زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت آمریکایی آمازون را در بحرین با چند فروند موشک کروز مورد هجوم قرار داده و آن را ویران نمودند.»

ابعاد نظامی و تاکتیکی عملیات

مشخصات موشک کروز «پاوه» و نقش آن در عبور از پدافند

طبق ارزیابی‌های میدانی، در این عملیات از موشک‌های کروز زمینی خانواده پاوه استفاده شده است:



برد موثر (۱,۶۵۰ کیلومتر): این میزان برد به یگان‌های موشکی اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به استقرار در نقاط مرزی و از عمق خاک ایران، تمام نقاط خلیج فارس و پایگاه‌های کلیدی آمریکا در منطقه را پوشش دهند.



پروفایل پروازی ارتفاع بسیار پایین (Low-Altitude Flight): موشک پاوه با بهره‌گیری از سامانه‌های ناوبری تلفیقی و قابلیت پرواز مماس با زمین/دریا (Sea-skimming)، سطح مقطع راداری (RCS) خود را به حداقل ممکن می‌رساند. این ویژگی شناسایی و رهگیری آن را برای سامانه‌های پدافندی پیشرفته مستقر در بحرین (مانند Patriot PAC-3 و THAAD) فوق‌العاده دشوار می‌سازد.



قابلیت پرواز دسته‌ای و هم‌افزا: امکان برنامه‌ریزی مسیرهای پروازی متعدد و هجوم هم‌زمان چند فروند موشک از زوایای گوناگون، سیستم‌های مدیریت نبرد رقیب را دچار اشباع راداری و ناکارآمدی می‌کند.

تغییر الگوی هدف‌گیری: از پایگاه نظامی به زیرساخت دیجیتال

مرکز داده آمازون در بحرین (AWS ME-South-1) قلب پردازش ابری، ذخیره‌سازی داده و ارتباطات پیشرفته در منطقه محسوب می‌شود.

پیوند نبرد فیزیکی و سایبری: انهدام فیزیکی یک داتاسنتر (Data Center)، تاثیری به‌مراتب عمیق‌تر و ماندگارتر از یک حمله سایبری دارد. این اقدام شبکه پشتیبانی داده، پردازش‌های هوش مصنوعی و سرویس‌های ابری مرتبط با ناوگان‌ها و بخش‌های تجاری-امنیتی وابسته به آمریکا در حوزه خلیج فارس را متوقف یا با مختل‌شدن شدید روبه‌رو می‌کند.

۲. تحلیل سیاسی و پیامدهای راهبردی

۱. دکترین جدید بازدارندگی و پاسخ متوازن

هدف قرار دادن زیرساخت تجاری-فناوری آمریکا پیامی روشن دارد: در صورت دست‌درازی به زیرساخت‌های حیاتی یا غیرنظامی ایران، بانک اهداف از مراکز صرفاً نظامی به زیرساخت‌های کلیدی اقتصادی و فناوری آمریکا در منطقه گسترش خواهد یافت. این امر تقارن جدیدی در معادله «هزینه-فایده» برای تصمیم‌گیرندگان در واشنگتن ایجاد می‌کند.

۲. هشدار به غول‌های فناوری و شرکت‌های فراملیتی

این عملیات نشان داد که حضور زیرساخت‌های بزرگ تجاری آمریکا در کشورهای همسایه، دیگر در امان نیست. این موضوع خطر سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های تکنولوژی (Big Tech) در منطقه خلیج فارس به شدت بالا برده و فشار لابی‌های تجاری را بر دولت آمریکا افزایش می‌دهد.

۳. تشدید فشار بر کشورهای میزبان پایگاه‌های آمریکایی

بحرین که میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا است، اکنون در خط مقدم پیامدهای هرگونه درگیری مستقیم قرار گرفته است. این حمله پیامی جدی به کشورهای حاشیه خلیج فارس مخابره می‌کند که در اختیار گذاشتن جغرافیا و پایگاه‌ها به طرف آمریکایی، امنیت زیرساخت‌های اقتصادی و دیجیتال خود آن‌ها را به خطری مستقیم تبدیل خواهد کرد.

جمع‌بندی

حمله با موشک‌های کروز پاوه به مرکز داده‌های آمازون در بحرین، فراتر از یک اقدام تلافی‌جویانه نقطه به نقطه، نشان‌دهنده تغییر جهت به سمت هدف‌گیری زیرساخت‌های راهبردی غیرنظامی-فناوری دشمن است. این عملیات ثابت کرد که توان موشکی کروز قادر است با عبور از سپر دفاعی منطقه، شریان‌های حساس و حیاتی اقتصاد و فناوری طرف مقابل را با دقت بالا هدف قرار دهد.