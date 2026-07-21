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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲:۵۴

انفجار گاز در یک واحد مسکونی در نارمک بدون خسارت جانی

انفجار گاز در یک واحد مسکونی در نارمک بدون خسارت جانی

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی بامداد چهارشنبه از انفجار گاز در یک واحد مسکونی در نارمک بدون خسارت جانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اعلام کرد: ساعت ۲:۰۴ بامداد امروز حادثه انفجار در یک واحد مسکونی واقع در محدوده میدان ۹۵ نارمک به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و آتش‌نشانان در کمتر از چهار دقیقه به محل رسیدند.

وی افزود: محل حادثه یک منزل قدیمی دو طبقه بود که سقف حیاط آن با ورق‌های ایرانیت پوشانده شده بود. رگولاتور گاز در فضای زیر این سقف قرار داشت و به دلیل تجمع گاز در این بخش، انفجاری بدون حریق رخ داد؛ حادثه‌ای که در اصطلاح آتش‌نشانی از آن به عنوان «کپ» یاد می‌شود.

ملکی تاکید کرد: خوشبختانه این حادثه بدون هیچ‌گونه تخریب بوده و خسارت جانی یا مصدومی در پی نداشته است.

کد مطلب 6895319

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