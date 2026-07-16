به گزارش خبرگزاری مهر، جلال ملکی، درباره مشاهده دود در محدوده منطقه ۲۲ افزود: ساعتی پیش دودی در این محدوده مشاهده شد که به دنبال آن نیروهای آتش‌نشانی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل بررسی کردند و مشخص شد یکی از کارخانجات تولیدی، مقداری ضایعات را آتش زده و منشأ دود نیز همین موضوع بوده است.

ملکی با تأکید بر اینکه این حادثه هیچ ارتباطی با شرکت مینو نداشته است، گفت: مشکل خاصی در محل وجود نداشت و نیروهای آتش‌نشانی پس از اطمینان از ایمن بودن شرایط، به ایستگاه‌های خود بازگشتند.