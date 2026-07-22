هشدار درباره قاچاق در ورامین؛ یک مقام استانی: نظارت ها افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قیومی میگوید: موقعیت اقتصادی و تولیدی ورامین، این شهرستان را به یکی از نقاط حساس در اجرای سیاستهای مقابله با قاچاق کالا و ارز تبدیل کرده و به همین دلیل، نظارت بر انبارها، قاچاق سوخت و زنجیره توزیع کالا باید با دقت بیشتری دنبال شود.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران که روز چهارشنبه در نشست کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ورامین سخن میگفت، اظهار داشت: ورامین به دلیل ظرفیتهای گسترده در بخشهای کشاورزی، دامداری و صنعت و همچنین نزدیکی به تهران، نقش مهمی در تأمین نیازهای استان دارد و تصمیمهای اتخاذشده در این شهرستان میتواند بر بازار پایتخت نیز اثرگذار باشد.
او با اشاره به شرایط کنونی کشور، مقابله با قاچاق سوخت، دام، کالا و ارز را از اولویتهای دستگاههای مسئول دانست و گفت: این حوزه نیازمند رصد اطلاعاتی مستمر، هماهنگی میان نهادهای مرتبط و نظارت دقیق بر روندهای اجرایی است تا تخلفات در سریعترین زمان ممکن شناسایی و پیگیری شوند.
قیومی همچنین نظارت بر انبارهای رسمی و شناسایی انبارهای غیرمجاز را از مهمترین محورهای این حوزه عنوان کرد و هشدار داد که احتکار کالاهای اساسی یا خارج کردن کالاهای واردشده از مبادی رسمی از چرخه توزیع، میتواند موجب اختلال در بازار و افزایش نارضایتی عمومی شود؛ موضوعی که به گفته او باید با برخورد جدی همراه باشد.
دبیر کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران در ادامه تأکید کرد: اقدامات نظارتی نباید به مانعی برای فعالیت تولیدکنندگان و سرمایهگذاران قانونمند تبدیل شود.
به گفته او، لازم است میان فعالان اقتصادی سالم و متخلفان تفاوت قائل شد تا فرآیندهای نظارتی ضمن مقابله با تخلفات، از تولید نیز حمایت کند.
او همچنین از برگزاری دورههای آموزشی تخصصی برای مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: این آموزشها با هدف ارتقای توان تخصصی در زمینه شناسایی، کشف، مستندسازی و اجرای قوانین مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار میشود و میتواند کیفیت رسیدگی به پروندهها را افزایش دهد.
قیومی در پایان اعلام کرد کمیسیون استان تهران آمادگی دارد پیشنهادها و نیازهای فرمانداریها و دستگاههای اجرایی شهرستانها را برای اصلاح فرآیندها و تقویت هماهنگی میان دستگاهها پیگیری کند؛ اقدامی که به گفته او با هدف کاهش قاچاق کالا و ارز، حمایت از تولید و تقویت امنیت اقتصادی انجام خواهد شد.
نظر شما