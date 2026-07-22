داغ میناب تازه شد؛ بقایای پیکر ۳۴ شهید دانش آموز در خاک آرام گرفت 

خبرگزاری مهر، گروه استانها: هنوز هم اگر کسی از کنار مدرسه شجره طیبه عبور کند، شاید در نگاه اول چیزی جز یک ساختمان نبیند؛ اما برای مردم میناب، اینجا فقط یک مدرسه نیست. اینجا سرزمینی است که رؤیاهای کودکانش ناتمام ماند، جایی که صدای زنگ کلاس، جای خود را به سکوتی داد که ماههاست بر دل یک شهر سنگینی میکند.
صبح آن روز، دانشآموزان مانند همیشه با لباسهای مرتب، کیفهای مدرسه و هزاران آرزو وارد کلاس شدند. یکی قرار بود پزشک شود، دیگری معلم، یکی دیگر هنوز نمیدانست آیندهاش را چگونه خواهد ساخت. هیچکدام نمیدانستند آخرین صفحه دفتر مشقشان، نه با مداد، که با خون ورق خواهد خورد.
آنچه این حادثه را تلختر کرد، تنها شهادت کودکان نبود؛ مظلومیت واقعی از همان لحظهای آغاز شد که خانوادهها در جستوجوی فرزندانشان، میان دود، آوار و خاک سرگردان شدند. پدرانی که هر تکه لباس را با امید نگاه میکردند و مادرانی که چشم به راه معجزه بودند، بیآنکه بدانند گاهی تنها یادگاری که از فرزندشان باقی مانده، قطعهای کوچک از پیکری است که باید با آزمایشهای تخصصی شناسایی شود.ماهها عملیات تفحص ادامه داشت.
خاک مدرسه بارها زیر و رو شد؛ نه برای ساختن دوباره، بلکه برای بازگرداندن امانتهایی که هنوز در دل زمین جا مانده بودند.
هر بار که گروههای تفحص قطعهای از پیکر یک دانشآموز را پیدا میکردند، یک خانواده دوباره عزادار میشد و شهری بار دیگر لباس سیاه به تن میکرد.
بقایای پیکرهایی که پس از ماهها و با تلاش شبانهروزی گروههای تفحص و آزمایشهای ژنتیکی شناسایی شدند، دوباره مردم را به خیابانها کشاندند؛ گویی آن داغ، هر بار با یافتن هر قطعه از پیکر شهدا، از نو زنده میشد.
شجره طیبه امروز، سندی است بر مظلومیت کودکانی که هیچ سهمی از جنگ و خشونت نداشتند. کودکانی که تنها جرمشان نشستن بر نیمکت درس، ورق زدن کتاب و رؤیاپردازی برای آینده بود. آنان نه سلاحی در دست داشتند و نه سنگری جز کلاس درس؛ اما همان کلاس، آخرین منزل دنیاییشان شد.
زمان شاید از تقویم عبور کند، اما از حافظه مردم میناب عبور نخواهد کرد. هر قطعه پیکری که از دل خاک بازمیگردد، تنها یک شهید را به خانه نمیرساند؛ بلکه یادآور این حقیقت است که برخی زخمها هرگز کهنه نمیشوند. مدرسه شجره طیبه، اگرچه روزی دوباره ساخته خواهد شد، اما جای خالی کودکانی که قرار بود آینده این سرزمین را بسازند، هیچگاه پر نخواهد شد.
شاید سالها بعد، دانشآموزان دیگری بر همان نیمکتها بنشینند، اما تاریخ همیشه خواهد نوشت که در این مدرسه، روزی کودکانی درس را نیمهتمام گذاشتند و معلم زندگی، آنان را مستقیم به کلاس جاودانگی برد.
بقایای پیکرهای پاک شهیدان مدرسه شجره طیبه میناب
میناب- بقایای تازه تفحص شده پیکر پاک شهدای مظلوم شجرهطیبه میناب امروز تشییع و تدفین شدند.
تشییع پیکر ۳۲ دانشآموز شهید مدرسه میناب؛ ایران عزادار دوستان ماکان
میناب- آیین تشییع پیکر مطهر ۳۲ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب با حضور پرشور مردم، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه، آیین تشییع پیکر مطهر ۳۲ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب با حضور پرشور مردم، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان آغاز شد.
این دانشآموزان در جریان حملات دشمن آمریکایی به شهادت رسیده بودند و پس از چندین هفته عملیات تفحص در محل مدرسه و محیط اطراف آن، ۶۲ قطعه از پیکرهای مطهر شهدا کشف شد.
پس از انجام آزمایشهای ژنتیکی (DNA)، هویت این قطعات مشخص و تأیید شد که متعلق به پیکر ۳۲ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب است.
آیین تشییع این شهدای دانشآموز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا، فرهنگیان، دانشآموزان و مسئولان در فضایی آکنده از اندوه و حزن برگزاری شد.
بدرقه شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه
میناب- شهرستان میناب باری دیگر با تشییع شهدای دانش آموز مدرسه شجره طیبه در سوگ مسافرانی که درس عشق را زودتر از همه تمام کردند نشست.
تشییع پیکر ۳۲ دانشآموز شهید مدرسه میناب
آیین تشییع پیکر مطهر ۳۲ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه با حضور پرشور مردم، خانوادههای معظم شهدا و جمعی از مسئولان در میناب در حال برگزاری است. این دانشآموزان در جریان حملات دشمن آمریکایی به شهادت رسیده بودند و پس از چندین هفته عملیات تفحص در محل مدرسه و محیط اطراف آن، ۶۲ قطعه از پیکرهای مطهر شهدا کشف شد. پس از انجام آزمایشهای ژنتیکی (DNA)، هویت این قطعات مشخص و تأیید شد که متعلق به پیکر ۳۲ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب است.
۶۸ قطعه از پیکر شهدای مدرسه شجره طیبه شناسایی و با رضایت خانوادهها به خاک سپرده شد
در همین حال، عطا ناوکی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان، در حاشیه آیین تشییع پیکرهای مطهر شهدای مدرسه شجره طیبه میناب اظهار کرد: امروز شاهد تشییع پیکرهای مطهر شهدای مدرسه شجره طیبه بودیم که شامل ۶۸ قطعه از ابدان مطهر شهدای این مدرسه است.
پیکرها متعلق به ۳۴ شهید است
وی افزود: پس از تشییع اولیه پیکرهای شهدا، طی چهار ماه گذشته عملیات تفحص در محل شهادت این دانشآموزان ادامه یافت و با انجام آزمایشهای دقیق ژنتیکی (DNA) در استانهای همجوار، ۶۸ قطعه از پیکرهای مطهر شناسایی شد که متعلق به ۳۴ شهید مدرسه شجره طیبه است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان تصریح کرد: با هماهنگی اعضای شورای تأمین استان و خانوادههای معظم شهدای این حادثه تلخ، تصمیم گرفته شد بخشی از این قطعات با رضایت خانوادهها به پیکرهای مطهر شهدا ملحق شود.
۴ پیکر بخشهایی نسبتا سالم داشتند
ناوکی ادامه داد: همچنین چهار پیکر مطهر که با وجود آسیبدیدگی، بخشهای قابل شناسایی و نسبتاً سالم داشتند، به صورت مستقل و در محلهای مشخص در گلزار شهدا به خاک سپرده شدند.
وی خاطرنشان کرد: درباره سایر قطعات شناساییشده نیز با حضور و توافق خانوادههای معظم شهدا مقرر شد این قطعات در مکانی مناسب در گلزار شهدا به صورت باشکوه و در شأن شهدای والامقام به خاک سپرده شوند.
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