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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

اسامی شهدای تفحص شده مدرسه شجره طیبه میناب اعلام شد

اسامی شهدای تفحص شده مدرسه شجره طیبه میناب اعلام شد

بندرعباس- رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان میناب اسامی شهدای مدرسه شجره طیبه میناب را که بقایای پیکرشان تفحص شده را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرسول قدوسی اظهار کرد: ۶۸ پارۀ تن متعلق به ۳۲ شهید مدرسه شجره طیبه میناب که پیش از این به خاک سپرده شده بودند، شناسایی شد.

افزود: امروز این ۶۸ قطعه از ۳۲ شهید مدرسه شجره طیبه با حضور مردم شهید پرور میناب تشییع و به خاک سپرده شد.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان میناب خاطرنشان کرد: اسامی این شهدا عبارتند از، احمدرضا سرتک زاده، راحله رنجبری پازیریک، آرش گل آذین، علیرضا شهریور، همایون زینعلی، مهدیه رسولی، ملیحه نعیمی، مرضیه فیروزی، حسین رهسپار، محمد آبادی زاده، محمد لقمانی آبدان، محمدعلی کریانی پاک، نرگس ذاکری، احسان سالمی نیا، امیر علی کمالی، همایون رنجبری، مهسا رنجبری، مهدی دلاوری، سیما کریمی، مهدی سالاری، حنا (آذین) دهقانی، هانی پری تقی نژاد، امیرعلی بوستانی، زهرا می‌میردادی، زهره شهریاری، علی سالاری، علی زارعی، علی اصغر فروزانفر، آراز احمد زاده زهرایی، امیر حسین جعفری راونگی.

کد مطلب 6895759

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
      4 1
      پاسخ
      انشالله كسايي كه عمو ترامپ و عمو نتانياهو گويان طلب تجاوز به خاك ايران رو كردن جنازشون رو زمين بمونه و كسي نباشه دفنشون كنه و خوراك مارو مور و لاشخورا بشن انشالله خون جيگر عزيزشون رو لباس و صورت اينا بپاشه

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