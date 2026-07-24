به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، شبکه سی‌بی‌اس نیوز به نقل از مقام های نظامی آمریکا اذعان کرد که سرعت استفاده از موشک‌های رهگیری و سلاح‌های هدایت‌ شونده در خاورمیانه، دولت ترامپ را نگران کرده است.

این رسانه آمریکایی در بخش دیگری از گزارش خود تأکید کرده است که این موضوع نگرانی‌هایی را درباره آمادگی آمریکا برای یک درگیری احتمالی در منطقه اقیانوس هند و آرام ایجاد کرده است.

به گفته سی‌بی‌اس نیوز،‌ کاهش ذخایر موشک‌های رهگیری و موشک‌های دوربرد به مسئله ای حساس برای رهبران آمریکا تبدیل شده است.

روزنامه نیویورک پست هم اخیرا با انتشار گزارشی اعلام کرده بود که تحلیلگران ماه‌هاست درباره نابودی ذخایر موشکی و سلاح‌های رهگیری در نتیجه تداوم جنگ علیه ایران و کمک های نظامی به اوکراین هشدار داده اند.

در این گزارش یادآوری شده است که خطرات ناشی از کمبود ذخایر آمریکا زمانی آشکار شد که پنتاگون تصمیم گرفت تعدادی از نیروها را از بحرین، امارات و قطر را خارج کنند و در عوض آنها را به اردن منتقل کند که به اعتقاد واشنگتن امن تر بود. اما این اقدام، اردن را به هدف اصلی پاسخ ایران در طول هفته گذشته تبدیل کرد و سبب شد تا سه نیروی آمریکایی حاضر در این کشور کشته شوند.