به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی با روایت جزئیات دلخراش شناسایی پیکر شهدای دانشآموز مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: جنایت صورتگرفته علیه این کودکان، یکی از تلخترین و مستندترین جنایتهای جنگی علیه غیرنظامیان است که تمامی اسناد آن برای پیگیری حقوقی و بینالمللی جمعآوری شده است.
قهرمانی بیان کرد: بیش از ۱۴۰ روز از این جنایت هولناک میگذرد، اما ابعاد فاجعه همچنان دردناک و فراموشنشدنی است. پس از اصابت نخستین موشک به مدرسه، دانشآموزان برای در امان ماندن به سمت معلمان خود رفتند و در یک نقطه تجمع کردند، اما لحظاتی بعد موشک دوم دقیقاً همان محل تجمع را هدف قرار داد و موجب شهادت جمعی از دانشآموزان و معلمان شد.
وی افزود: شدت انفجار به اندازهای بود که پیکرهای نحیف و معصوم دانشآموزان در محل حادثه قطعه قطعه شدند و قطعاتی از پیکر مطهر آنان تا دهها متر دورتر از محل اصابت موشک پرتاب شده بود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به روند شناسایی شهدا گفت: از همان ساعات اولیه، پزشکی قانونی، دستگاه قضایی، نیروهای انتظامی، دستگاههای امنیتی و سایر نهادهای مسئول وارد عمل شدند. خانوادهها برای شناسایی عزیزان خود مراجعه کردند و برخی شهدا از روی لباس، برخی از روی چهره، بخشی از بدن یا حتی ناخن شناسایی شدند و تعدادی نیز تنها از طریق آزمایش DNA احراز هویت شدند. پس از آن نخستین آیین تشییع با حضور گسترده مردم برگزار شد.
قهرمانی ادامه داد: پس از مراسم نخست، عملیات تفحص همچنان ادامه یافت و در روزها و هفتههای بعد، قطعات دیگری از پیکر مطهر شهدا از محل حادثه و حتی در فواصل چند ده متری کشف شد. به همین دلیل، دستگاه قضایی موظف بود تمامی قطعات کشفشده را بهطور دقیق احراز هویت کند.
وی تصریح کرد: برای این منظور از بیش از ۱۶۰ نفر از اعضای خانوادههای شهدا نمونه خون و DNA گرفته شد و از تمامی قطعات کشفشده نیز نمونهبرداری انجام گرفت تا مشخص شود هر قطعه متعلق به کدام شهید است. در میان این قطعات، دست، پا، بالاتنه و حتی سر برخی از دانشآموزان وجود داشت که به دلیل شدت انفجار و سوختگی، امکان شناسایی ظاهری آنها وجود نداشت.
رئیس کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: پس از ماهها بررسیهای تخصصی و انجام آزمایشهای متعدد، هویت ۶۲ قطعه از پیکر مطهر متعلق به ۳۲ شهید دانشآموز با قطعیت احراز شد. برخی از این شهدا پنج تا هفت قطعه از پیکرشان شناسایی شدند که امروز بر دستان مردم قدرشناس تشییع میشوند.
قهرمانی در بخش دیگری از سخنان خود به سرنوشت «ماکان نصیری» اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر افراد بسیاری درباره وضعیت این دانشآموز سؤال کردهاند، اما با وجود همه عملیاتهای جستوجو و تفحص، تاکنون هیچ اثری از پیکر وی پیدا نشده است.
وی همچنین با اشاره به ادعاهای مطرحشده از سوی مقامات آمریکایی گفت: برخی مدعی شدند تصاویر این جنایت ساخته هوش مصنوعی است، در حالی که حتی پیشرفتهترین فناوریهای هوش مصنوعی نیز در برابر واقعیت این فاجعه و مستندات علمی موجود، ناتوان هستند. گرافهای DNA، تصاویر، مستندات پزشکی قانونی و سایر ادله علمی، دقیقترین اسناد ممکن برای اثبات این جنایت جنگی محسوب میشوند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: تمامی مستندات مربوط به جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی با دقت ثبت و ضبط شده و در آینده نزدیک در دادگاههای بینالمللی ارائه خواهد شد تا عاملان و آمران این جنایت پاسخگوی اعمال خود باشند.
وی در پایان با اشاره به روند رسیدگی قضایی گفت: پرونده داخلی این جنایت حدود ۲۰ روز پیش پس از تکمیل تحقیقات به دادستانی تهران ارسال شده و پیشبینی میشود در کمتر از یک ماه آینده کیفرخواست آن صادر شود. دستگاه قضایی با جدیت این پرونده را تا اجرای عدالت و مجازات عاملان آن در داخل کشور و مجامع بینالمللی دنبال خواهد کرد.
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