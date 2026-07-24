به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسلم صیاد در مراسم دعای ندبه در حرم شهدای آستانه اشرفیه، با اشاره به ضرورت جهاد اکبر در زندگی مؤمنان، اظهار کرد: جهاد با نفس تنها راه عبور از فتنه های دوران غیبت است.

وی با بیان اینکه پیروزی بر دشمنان اسلام مشروط به ایمان راسخ است، افزود: دین در تمامی ابعاد زندگی جریان دارد و مسیر دستیابی به حقیقت، تنها از مجرای خلوص میگذرد.

حجت الاسلام صیاد ادامه داد: دین خدا از نظر کمی و کیفی کاملاً خالص است و مؤمن باید رذیلت ها را از وجود خود بزداید تا در جریان الهی قرار گیرد.

وی فراز و نشیبهای اقتصادی و مشکلات معیشتی را بستری برای آزمون خلوص مؤمنان دانست و گفت: تنها افراد مخلص توان درک جریان امامت امام زمان (عج) را دارند و در این مسیر ثابتقدم میمانند.

این کارشناس مذهبی معیار سنجش ارزش های انسانی را همت مردانه برشمرد و تصریح کرد: برخی افراد با وجود برخورداری از علم و قدرت، به دلیل فقدان همت، از ظرفیت های درونی برای پاکی قلوب استفاده نمی کنند.

وی هنرمندی حقیقی را در گرو بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی در مسیر تعالی روح دانست و هشدار داد که بدون همت، این ظرفیت ها هدر میرود.

حجت الاسلام صیاد با اشاره به اینکه مراحل عمر انسان شامل «لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر» است، اظهار کرد: تفاخر به علم و ثروت و غرق شدن در بازیچه های ظاهری، انسان را از حقیقت دور میکند.

وی افزود: آلودگی به ظاهر، مانع بزرگی برای رشد روحی و رسیدن به سعادت واقعی در دوران پرمخاطره غیبت محسوب میشود.

این کارشناس مذهبی با تأکید بر اینکه تردید در امر خدا و مقررات غیبت، خروج از دین و ولایت اهلبیت (ع) است، تصریح کرد: با طولانی تر شدن دوران غیبت، ضرورت افزایش اخلاص و قدرت روحی برای مؤمنان دوچندان میشود.

وی در پایان اضافه کرد: پایداری بر عهد با امام زمان (عج) تنها از طریق پالایش مستمر و رسیدن به خلوص تام در میان فتنه های دوران امکانپذیر است.