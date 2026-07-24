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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۰

حجت الاسلام صیاد: جهاد با نفس تنها راه عبور از فتنه‌های دوران غیبت است

حجت الاسلام صیاد: جهاد با نفس تنها راه عبور از فتنه‌های دوران غیبت است

آستانه اشرفیه- کارشناس مذهبی با تأکید بر ضرورت جهاد اکبر، گفت: جهاد با نفس تنها راه عبور از فتنه‌های دوران غیبت است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مسلم صیاد در مراسم دعای ندبه در حرم شهدای آستانه اشرفیه، با اشاره به ضرورت جهاد اکبر در زندگی مؤمنان، اظهار کرد: جهاد با نفس تنها راه عبور از فتنه های دوران غیبت است.

وی با بیان اینکه پیروزی بر دشمنان اسلام مشروط به ایمان راسخ است، افزود: دین در تمامی ابعاد زندگی جریان دارد و مسیر دستیابی به حقیقت، تنها از مجرای خلوص میگذرد.

حجت الاسلام صیاد ادامه داد: دین خدا از نظر کمی و کیفی کاملاً خالص است و مؤمن باید رذیلت ها را از وجود خود بزداید تا در جریان الهی قرار گیرد.

وی فراز و نشیبهای اقتصادی و مشکلات معیشتی را بستری برای آزمون خلوص مؤمنان دانست و گفت: تنها افراد مخلص توان درک جریان امامت امام زمان (عج) را دارند و در این مسیر ثابتقدم میمانند.

این کارشناس مذهبی معیار سنجش ارزش های انسانی را همت مردانه برشمرد و تصریح کرد: برخی افراد با وجود برخورداری از علم و قدرت، به دلیل فقدان همت، از ظرفیت های درونی برای پاکی قلوب استفاده نمی کنند.

وی هنرمندی حقیقی را در گرو بهره گیری از توانمندی های مادی و معنوی در مسیر تعالی روح دانست و هشدار داد که بدون همت، این ظرفیت ها هدر میرود.

حجت الاسلام صیاد با اشاره به اینکه مراحل عمر انسان شامل «لعب، لهو، زینت، تفاخر و تکاثر» است، اظهار کرد: تفاخر به علم و ثروت و غرق شدن در بازیچه های ظاهری، انسان را از حقیقت دور میکند.

وی افزود: آلودگی به ظاهر، مانع بزرگی برای رشد روحی و رسیدن به سعادت واقعی در دوران پرمخاطره غیبت محسوب میشود.

این کارشناس مذهبی با تأکید بر اینکه تردید در امر خدا و مقررات غیبت، خروج از دین و ولایت اهلبیت (ع) است، تصریح کرد: با طولانی تر شدن دوران غیبت، ضرورت افزایش اخلاص و قدرت روحی برای مؤمنان دوچندان میشود.

وی در پایان اضافه کرد: پایداری بر عهد با امام زمان (عج) تنها از طریق پالایش مستمر و رسیدن به خلوص تام در میان فتنه های دوران امکانپذیر است.

کد مطلب 6897294

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