خطیب جمعه رودبار قصران: جهاد تبیین را باید جدی گرفت

حجتالاسلام علیاصغر عقیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت پنجم مرداد، روز نماز جمعه، بر اهمیت جهاد تبیین و نقش آن در آگاهیبخشی به جامعه تأکید کرد.
وی که امام جمعه رودبار قصران تهران است، اظهار کرد: جهاد تبیین تنها به بیان حقایق محدود نمیشود، بلکه نیازمند شجاعت، بصیرت و آمادگی برای تحمل دشواریهاست، زیرا بیان حقیقت همواره با موانع و هزینههایی همراه است.
عقیلی افزود: گاهی افراد با وجود آگاهی از واقعیتهای سیاسی و اجتماعی، به دلیل ملاحظات مختلف از بیان حقیقت خودداری میکنند، در حالی که سکوت در برابر شبههافکنی، جامعه را از آگاهی محروم کرده و زمینه گسترش ابهامات را فراهم میسازد.
امام جمعه رودبار قصران با اشاره به ضرورت پاسخگویی به موقع به شبهات، تصریح کرد: هر زمان در تبیین حقایق و روشنگری کوتاهی شود، دشمن از این خلأ برای تحریف واقعیتها و تأثیرگذاری بر افکار عمومی بهره خواهد برد.
وی با تأکید بر اینکه جهاد تبیین یک ضرورت همیشگی است، خاطرنشان کرد: همه کسانی که توانایی روشنگری و پاسخ مستدل به شبهات را دارند، باید مسئولانه در این عرصه حضور یابند تا جامعه در برابر روایتهای نادرست و جنگ رسانهای مصون بماند.
نظر شما