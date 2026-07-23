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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۹

چنارهای بلوار کشاورز درحال خشک شدن هستند؟

چنارهای بلوار کشاورز درحال خشک شدن هستند؟

مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ تهران با اشاره به زرد شدن برگ‌های چنارهای بلوار کشاورز گفت: این پدیده ناشی از ویژگی طبیعی درخت چنار در مواجهه با گرمای هوا است.

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر زرد شدن زودهنگام برگ‌های چنار در بلوار کشاورز، یکی از قدیمی‌ترین و خاطره‌انگیزترین خیابان‌های تهران، توجه شهروندان را به خود جلب کرده و نگرانی‌هایی درباره وضعیت سلامت این درختان ایجاد کرده است.

مهدی بابایی، مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در محدوده بلوار کشاورز گونه‌های مختلف گیاهی از جمله چنار، توت و چمن وجود دارد، اما درخت چنار به دلیل ویژگی‌های طبیعی خود نسبت به افزایش دمای هوا حساس است و در چنین شرایطی برای کاهش تنش گرمایی، بخشی از برگ‌های خود را می‌ریزد.

وی تأکید کرد: زرد شدن و ریزش برگ‌های چنارهای بلوار کشاورز ناشی از کم‌آبی نیست و این درختان از نظر آبیاری با مشکلی مواجه نیستند.

وی گفت: چنار شرقی از مهم‌ترین گونه‌های درختی بومی ایران و یکی از نمادهای فضای سبز تهران به شمار می‌رود. این درخت به دلیل عمر طولانی، تاج گسترده، سایه‌اندازی مناسب و مقاومت نسبی در برابر شرایط شهری، سال‌هاست در خیابان‌ها و بوستان‌های پایتخت کاشته می‌شود و درختان چنار بلوار کشاورز نیز از عناصر شاخص هویت بصری این محور تاریخی هستند.

بابایی در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت درختان بلوار کشاورز به‌صورت مستمر توسط کارشناسان فضای سبز منطقه پایش می‌شود و جای نگرانی درباره کم‌آبی یا خشک شدن این درختان وجود ندارد.

کد مطلب 6896238

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