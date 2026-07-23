چنارهای بلوار کشاورز درحال خشک شدن هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر زرد شدن زودهنگام برگهای چنار در بلوار کشاورز، یکی از قدیمیترین و خاطرهانگیزترین خیابانهای تهران، توجه شهروندان را به خود جلب کرده و نگرانیهایی درباره وضعیت سلامت این درختان ایجاد کرده است.
مهدی بابایی، مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در محدوده بلوار کشاورز گونههای مختلف گیاهی از جمله چنار، توت و چمن وجود دارد، اما درخت چنار به دلیل ویژگیهای طبیعی خود نسبت به افزایش دمای هوا حساس است و در چنین شرایطی برای کاهش تنش گرمایی، بخشی از برگهای خود را میریزد.
وی تأکید کرد: زرد شدن و ریزش برگهای چنارهای بلوار کشاورز ناشی از کمآبی نیست و این درختان از نظر آبیاری با مشکلی مواجه نیستند.
وی گفت: چنار شرقی از مهمترین گونههای درختی بومی ایران و یکی از نمادهای فضای سبز تهران به شمار میرود. این درخت به دلیل عمر طولانی، تاج گسترده، سایهاندازی مناسب و مقاومت نسبی در برابر شرایط شهری، سالهاست در خیابانها و بوستانهای پایتخت کاشته میشود و درختان چنار بلوار کشاورز نیز از عناصر شاخص هویت بصری این محور تاریخی هستند.
بابایی در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت درختان بلوار کشاورز بهصورت مستمر توسط کارشناسان فضای سبز منطقه پایش میشود و جای نگرانی درباره کمآبی یا خشک شدن این درختان وجود ندارد.
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