چنارهای بلوار کشاورز درحال خشک شدن هستند؟

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر زرد شدن زودهنگام برگ‌های چنار در بلوار کشاورز، یکی از قدیمی‌ترین و خاطره‌انگیزترین خیابان‌های تهران، توجه شهروندان را به خود جلب کرده و نگرانی‌هایی درباره وضعیت سلامت این درختان ایجاد کرده است.

مهدی بابایی، مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۶ تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در محدوده بلوار کشاورز گونه‌های مختلف گیاهی از جمله چنار، توت و چمن وجود دارد، اما درخت چنار به دلیل ویژگی‌های طبیعی خود نسبت به افزایش دمای هوا حساس است و در چنین شرایطی برای کاهش تنش گرمایی، بخشی از برگ‌های خود را می‌ریزد.

وی تأکید کرد: زرد شدن و ریزش برگ‌های چنارهای بلوار کشاورز ناشی از کم‌آبی نیست و این درختان از نظر آبیاری با مشکلی مواجه نیستند.

وی گفت: چنار شرقی از مهم‌ترین گونه‌های درختی بومی ایران و یکی از نمادهای فضای سبز تهران به شمار می‌رود. این درخت به دلیل عمر طولانی، تاج گسترده، سایه‌اندازی مناسب و مقاومت نسبی در برابر شرایط شهری، سال‌هاست در خیابان‌ها و بوستان‌های پایتخت کاشته می‌شود و درختان چنار بلوار کشاورز نیز از عناصر شاخص هویت بصری این محور تاریخی هستند.

بابایی در پایان خاطرنشان کرد: وضعیت درختان بلوار کشاورز به‌صورت مستمر توسط کارشناسان فضای سبز منطقه پایش می‌شود و جای نگرانی درباره کم‌آبی یا خشک شدن این درختان وجود ندارد.