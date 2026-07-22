به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج با تسلیت جان‌باختن دلخراش یک کودک در محله کلکه‌جار این شهر، اظهار کرد: این حادثه تنها یک اتفاق تلخ نیست، بلکه هشداری جدی برای مدیریت شهری است و باید با اصلاح فرآیندهای مدیریتی و اجرای دقیق قوانین، از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد.

وی افزود: هیچ میزان همدردی، عذرخواهی یا برخورد با افراد نمی‌تواند جای خالی این کودک را برای خانواده داغدار او پر کند و مهم‌ترین اقدام، ریشه‌یابی عوامل وقوع چنین حوادثی و جلوگیری از تکرار آن است.

مسئولیت اصلی ساماندهی سگ‌های بلاصاحب با مدیریت شهری است

فرماندار سنندج با بیان اینکه بخش عمده مسئولیت ساماندهی سگ‌های بلاصاحب بر عهده مدیریت شهری است، گفت: شهرداری سنندج در این زمینه مسئولیت اصلی را دارد، هرچند خدمات شبانه‌روزی نیروهای آتش‌نشانی، خدمات شهری و پاکبانان نیز قابل تقدیر است.

سجادی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در شورای تأمین شهرستان ادامه داد: فرمانداری در حدود اختیارات قانونی خود اقدامات لازم را انجام داده، اما ابزار قانونی برخورد با بسیاری از تخلفات در اختیار این مجموعه نیست و در همین راستا از ورود دادستان به پرونده و مسائل مرتبط با مدیریت شهری قدردانی می‌کنیم.

وی همچنین خواستار تقویت نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها شد و اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی باید در پیشگیری از بروز مشکلات در شهرداری‌ها نقش فعال‌تر و مؤثرتری داشته باشند.

انتقاد از استخدام‌های خارج از ضابطه در شهرداری

فرماندار سنندج در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی استخدام‌های صورت گرفته در شهرداری گفت: در شرایطی که از کمبود منابع مالی سخن گفته می‌شود، باید مشخص شود چرا با جذب نیروهای خارج از ضوابط، بار مالی سنگینی بر مجموعه شهرداری تحمیل شده است.

سجادی با استناد به گزارش دیوان محاسبات افزود: در سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری، در حالی که ۳۱ نیروی مصوب وجود داشته، حدود ۶۰ نفر بیشتر از ظرفیت تعیین‌شده استخدام شده‌اند که بخشی از این نیروها خارج از چارچوب‌های قانونی جذب شده‌اند.

وی ادامه داد: در برخی موارد افرادی با روابط خانوادگی، دوستی یا سفارش برخی اعضای شورای شهر و مدیران، با عناوینی مانند پاکبان و نیروی خدماتی جذب شده‌اند، اما در محل خدمت تعیین‌شده فعالیت نمی‌کنند یا حضور مؤثری ندارند و در نهایت فشار کار بر نیروهایی است که به صورت واقعی در میدان خدمت می‌کنند.

ساماندهی سگ‌های بلاصاحب نیازمند اجرای مصوبات است

فرماندار سنندج با انتقاد از دوقطبی‌سازی موضوع سگ‌های بلاصاحب بیان کرد: حمایت از محیط زیست و حقوق حیوانات یک دغدغه ارزشمند اجتماعی است، اما تصمیم‌گیری و اجرای امور باید بر اساس قانون، نظر کارشناسی و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی انجام شود.

سجادی با اشاره به مکاتبات و دستورالعمل‌های صادرشده در یک سال و نیم گذشته گفت: بیش از ۲۲ مورد مکاتبه و دستورالعمل درباره ساماندهی سگ‌های بلاصاحب انجام شده و راهکارهای کارشناسی نیز مشخص بوده است، اما کوتاهی در اجرای مصوبات موجب شده موضوعی قابل مدیریت به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: جمع‌آوری، نگهداری و کنترل سگ‌های بلاصاحب باید به صورت مرحله‌ای و مطابق دستورالعمل‌های قانونی انجام شود و نمی‌توان با فرافکنی، مسئولیت دستگاه‌های متولی را نادیده گرفت.

ضرورت شفافیت در مدیریت شهری

فرماندار سنندج همچنین خواستار شفافیت در عملکرد مالی شهرداری شد و گفت: تصمیمات مدیریت شهری باید پشتوانه کارشناسی و قانونی داشته باشد و گزارش‌های حسابرسی مالی مطابق دستورالعمل‌های وزارت کشور به صورت شفاف در اختیار مردم قرار گیرد.

سجادی با انتقاد از برخی انتصابات مدیریتی در شهرداری خاطرنشان کرد: مردم حق دارند بدانند مبنای انتخاب افراد برای مسئولیت‌های مدیریتی چیست و چرا برخی افراد بدون برخورداری از تخصص لازم از یک مسئولیت به مسئولیت دیگر منتقل می‌شوند.

وی در پایان تأکید کرد: سلامت، امنیت و جان شهروندان قابل چشم‌پوشی نیست و همه دستگاه‌های مسئول باید در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند تا حادثه تلخ جان‌باختن این نوزاد، آخرین مورد از چنین حوادثی باشد.