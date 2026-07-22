شمار قربانیان سیل در ایالت آسام هند به ۳۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شمار قربانیان سیل ناشی از بارندگی‌های شدید در ایالت آسام در شمال‌ شرقی هند به ۳۱ نفر افزایش یافت.

بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، اداره مدیریت بحران ایالت آسام در بیانیه‌ای اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۱ نفر دیگر بر اثر سیل جان باخته‌اند.

در این بیانیه آمده است که با ثبت این موارد، شمار جان‌باختگان سیل‌های اخیر در این ایالت به ۳۱ نفر رسیده است.

هیمانتا بیسوا سارما، وزیر ارشد ایالت آسام نیز اعلام کرد که حدود ۷۰۰ هزار نفر از ساکنان این ایالت از سیل آسیب دیده‌اند و ۳ نفر همچنان مفقود هستند.