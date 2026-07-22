https://mehrnews.com/x3cDmp ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۳ کد مطلب 6896474 استانها گیلان استانها گیلان ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۳ ایستگاه صد و چهل و چهارم تجمعات مردم لنگرود لنگرود-در شب صد و چهل و چهارم تجمعات، لنگرودی ها پرشور به میدان آمدند. دریافت 9 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6896474 کپی شد مطالب مرتبط موج صد و چهل و چهارم حماسه رشتی ها در میدان راهپیمایی حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان به شب ۱۴۴ رسید همدلی گیلانیان با جنوب؛ آماده هرگونه همراهی هستیم قرار صد و چهل و چهارم مردم فومن در میدان اجتماعات مردمی دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی وضعیت مطلوب ذخایر خون و داروهای حیاتی در مناطق درگیر جنگ برچسبها تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب شهرستان لنگرود رهبر شهید
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