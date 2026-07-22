https://mehrnews.com/x3cDkR ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۲ کد مطلب 6896448 استانها گیلان استانها گیلان ۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۲ موج صد و چهل و چهارم حماسه رشتی ها در میدان رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در صد و چهل و چهارمین شب تجمع را مشاهده می کنید. دریافت 11 MB ویدئو: زهرا پرنیا کد مطلب 6896448 کپی شد مطالب مرتبط قرار صد و چهل و سوم مردم دیار میرزا در میدان ایستگاه صد و چهل و چهارم تجمعات مردم لنگرود موج صد و چهل و دوم حضور حماسی مردم رشت در میدان راهپیمایی حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان به شب ۱۴۴ رسید صد و چهل و یکمین حضور حماسی مردم رشت در میدان ۱۴۰ شب استقامت مردم رشت؛ فریاد «تفرقه ممنوع که یک ملتیم» طنینانداز شد برچسبها رشت تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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