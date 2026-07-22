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۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۲

موج صد و چهل و چهارم حماسه رشتی ها در میدان

موج صد و چهل و چهارم حماسه رشتی ها در میدان

رشت- در این ویدئو تصاویری از حضور مردم رشت در صد و چهل و چهارمین شب تجمع را مشاهده می کنید.

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ویدئو: زهرا پرنیا

کد مطلب 6896448

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