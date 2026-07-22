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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

اجتماعات مردمی دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی

اجتماعات مردمی دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی

بیجار- مردم ولایتمدار دیار گروس حماسه دیگری را در حمایت از انقلاب اسلامی در میدان آیت الله فاضل گروسی رقم زدند.

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کد مطلب 6896394

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