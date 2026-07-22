https://mehrnews.com/x3cDjL ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ کد مطلب 6896394 استانها کردستان استانها کردستان ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸ اجتماعات مردمی دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی بیجار- مردم ولایتمدار دیار گروس حماسه دیگری را در حمایت از انقلاب اسلامی در میدان آیت الله فاضل گروسی رقم زدند. دریافت 27 MB کد مطلب 6896394 کپی شد مطالب مرتبط پیام نوجوانان بیجاری در تجمعات خیابانی حماسه مردم دیار گروس در اجتماعات شبانه حماسه مردم بیجار در اجتماعات خیابانی ایستگاه صد و چهل و چهارم تجمعات مردم لنگرود راهپیمایی حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان به شب ۱۴۴ رسید برچسبها بیجار تجمع مردمی حماسه حضور
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