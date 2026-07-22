https://mehrnews.com/x3cDjF ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳ کد مطلب 6896389 استانها گیلان استانها گیلان ۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۳ قرار صد و چهل و چهارم مردم فومن در میدان فومن- در این ویدئو تصاویری از قرار صد و چهل و چهارم مردم فومن در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6896389 کپی شد مطالب مرتبط تداوم راهپیمایی شبانه فومنی ها در دفاع از وطن تداوم قرار شبانه فومنیها در بیعت با رهبری یکصد و دهمین قرار شبانه فومنی ها در میدان ایستگاه صد و چهل و چهارم تجمعات مردم لنگرود عزاداری پرشور فومنی ها در شب شهادت امام سجاد(ع) راهپیمایی حماسی مردم آستانه اشرفیه در خیابان به شب ۱۴۴ رسید برچسبها فومن تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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