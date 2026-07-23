معاون استاندار: اطراف اندیمشک هدف حمله موشکی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی در گفتگویی رسانهای اعلام کرد: یک نقطه در اطراف شهر اندیمشک هدف حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت. بررسی ابعاد و جزئیات این حمله در حال انجام است.
وی افزود: اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقباً اعلام میشود
اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: یک نقطه در اطراف شهر اندیمشک هدف حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی در گفتگویی رسانهای اعلام کرد: یک نقطه در اطراف شهر اندیمشک هدف حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت. بررسی ابعاد و جزئیات این حمله در حال انجام است.
وی افزود: اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقباً اعلام میشود
نظر شما