معاون استاندار: اطراف اندیمشک هدف حمله موشکی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اعلام کرد: یک نقطه در اطراف شهر اندیمشک هدف حمله موشکی دشمن آمریکایی قرار گرفت. بررسی ابعاد و جزئیات این حمله در حال انجام است.

وی افزود: اخبار تکمیلی در این زمینه متعاقباً اعلام می‌شود