به گزارش خبرنگار مهر، طاهره تبیرئی، در نشست ستاد بزرگداشت هشتم شهریور و گرامیداشت دولتمردان شهید، از آمار شهدای شهرستان‌های استان تهران در مقاطع مختلف خبر داد.

وی که سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران است، اظهار کرد: شهرستان‌های استان تهران در جنگ رمضان ۳۰۲ شهید، در جنگ ۱۲ روزه ۱۰۵ شهید و در فتنه دی‌ماه ۳۵۷ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.

تبیرئی افزود: شهرستان‌های استان تهران در مجموع ۹ هزار و ۲۵ شهید، ۲۴ هزار و ۴۳۸ جانباز و یک‌هزار و ۳۸۷ آزاده تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند. همچنین بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران به ۱۳ هزار خانواده شهید و جانباز که پرونده آنان در استان‌های دیگر است اما در شهرستان‌های استان تهران سکونت دارند، خدمات ارائه می‌کند.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران با اشاره به فرارسیدن هشتم شهریور، سالروز شهادت شهیدان محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، خاطرنشان کرد: این مناسبت فرصت مناسبی برای ترویج سیره و اندیشه شهدا و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه است.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، در محل بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.